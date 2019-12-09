Семашко сообщил о сокращении отрицательного сальдо в торговле с РФ

Сокращение отрицательного сальдо в торговле с Россией констатировал - как тенденцию - глава дипломатической миссии Беларуси в российской столице Владимир Семашко. Он ознакомил 9 декабря журналистов с соответствующей статистикой, напомнив, что у республики еще в прошлом году этот показатель составлял $9,7 млрд.

Уточнив, что для страны "это огромные цифры, примерно 15 процентов ВВП", высокопоставленный дипломат сообщил, что за девять месяцев текущего года удалось "на $1,2 млрд сократить отрицательный баланс".

При этом он отметил, что результаты торговли за 10 месяцев текущего года показывают еще некоторое уменьшение отрицательного сальдо. Одновременно, добавил посол, темпы роста белорусского экспорта в Россию составили 103,7%.

"Выше, чем по другим странам", - констатировал он, резюмировав, что "экспорт вырос, а отрицательное сальдо уменьшилось", информирует БЕЛТА.