Северная Корея приготовила США "подарок на Рождество"

Тема денуклеаризации неактуальна для переговоров с США. Об этом заявил Ким Сон, представляющий интересы Северной Кореи в ООН. "Нам не нужны долгие переговоры с США, а денуклеаризация уже снята с повестки", - сказал дипломат. Его слова цитирует агентство Reuters.

Ранее сомнения в эффективности ведущихся с США переговоров выразил глава МИД КНДР Ли Ён Хо. Он предположил, что Вашингтон использует встречи с Ким Чен Ыном для достижения внутренних политических целей. "Диалог, навязываемый США - это глупый трюк в преддверии американских выборов", - подчеркнул министр.

Добавим, что Пхеньян намерен сделать Белому дому "подарок на Рождество". Об этом сообщает CNN. Скорее всего, Северная Корея возобновит ракетные испытания, предполагают эксперты.