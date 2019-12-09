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09.12.2019 18:02
Рубрика: В мире

СМИ: Власти США 18 лет скрывали всю правду о событиях в Афганистане

Текст: Максим Макарычев

Американские власти на законодательном и исполнительном уровнях, с начала вторжения войск США в Афганистан, сознательно скрывали от военных и общественности доказательства, свидетельствующие об отсутствии прогресса на протяжении 18-летней войны. К такому выводу пришли журналисты газеты The Washington Post, которые провели собственное расследование.

Они на основании американского "Закона о свободе информации" подали запрос и получили доступ к материалам, которые охватывают период правления администраций Джорджа Буша, Барака Обамы и Дональда Трампа, а также опросили десятки сотрудников Белого дома и Пентагона. Полученные сведения показывают, что власти США тратили огромные суммы денег, пытаясь трансформировать и "вестернизировать" Афганистан.

Фото: USA TODAY NETWORK/ Reuters
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"После убийства Усамы бен Ладена я сказал, что он, вероятно, смеется из своей водяной могилы (тело террориста было сброшено после смерти в морские воды - ред.), учитывая, сколько денег мы потратили на Афганистан", - сказал офицер в отставке ВМС США Джеффри Эггерс, служивший в Белом доме при администрациях Буша и Обамы. Джон Сопко, глава управления Специального генерального инспектора по реконструкции Афганистана (SIGAR) сказал журналистам о том, что "американскому народу постоянно лгали о событиях в этой стране". Это демонстрируют документы.

Опрошенные чиновники также охарактеризовали как "преднамеренную" кампанию по дезинформации, призванную при помощи искажения статистических материалов показать то, что Соединенные Штаты "имели бесспорное преимущество" в войне в Афганистане. "Большой объем данных был изменен, чтобы представить наилучшую возможную картину (для Белого дома)", - заявил в интервью Боб Кроули, полковник американской армии и старший советник военного командования США в 2013 и 2014 годах.

Между тем еще в 2015 году ныне генерал-лейтенант в отставке Дуглас Люте, который служил главным советником по войне в Афганистане при администрациях Буша и Обамы, сказал журналистам из правительственного пула Белого дома: "Мы были лишены фундаментального понимания событий в Афганистане. Мы не знали, что делаем". Люте сетовал на бессмысленную гибель военнослужащих США, в смерти которых он обвинял бюрократическую путаницу в отношениях между государственным департаментом, Пентагоном и конгрессом.

Фото: EPA/KCNA
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Упомянутая выше генеральная инспекция SIGAR в 2014 году представила доклад для Белого дома "Извлеченные уроки", который содержал рекомендации о том, как избежать ошибок войны в Афганистане для будущих военных кампаний США. SIGAR обнародовала несколько своих дополнительных отчетов, но они, как отмечает издание, не содержали подробного осмысления событий в Афганистане и были наполнены витиеватыми формулировками. Например, в одном отчете за 2018 год упоминалось о том, что стратегия США "не была должным образом адаптирована к афганскому контексту, и стабильная ситуация в афганских регионах редко длилась дольше, чем физическое присутствие в них коалиционных войск и гражданских лиц".

WP получила доступ к более двум тысячам страниц неопубликованных материалов и к более 400 стенограмм интервью после того, как дважды подала в суд на SIGAR за сокрытие информации. Многочисленные имена в отчетах были отредактированы. Издание пообещало опубликовать дополнительные материалы о происходящем в Афганистане перед началом переговоров представителей Белого дома с руководителями запрещенной в РФ группировки "Талибан".

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