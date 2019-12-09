Распоряжение губернатора Ставропольского края от 9 декабря 2019 года № 710-р "О некоторых мерах по организации в Ставропольском края рабочего времени в декабре 2019 года"

1. В соответствии со статьей 113 Трудового кодекса Российской Федерации и в целях эффективной организации рабочего времени лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края в Правительстве Ставропольского края, а также в целях эффективной организации служебного времени государственных гражданских служащих Ставропольского края, замещающих должности государственной гражданской службы Ставропольского края в аппарате Правительства Ставропольского края, привлечь указанных работников к работе в выходной день - субботу, 28 декабря 2010 года, с их письменного согласия и с учетом мнения профсоюзного комитета аппарата Правительства Ставропольского края (протокол заседания комитета первичной профсоюзной организации аппарата Правительства Ставропольского края от 5 декабря 2019 г. № 29) и предоставить в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации лицам, замещающим государственные должности Ставропольского края в Правительстве Ставропольского края, и государственным гражданским служащим Ставропольского края, замещающим должности государственной гражданской службы Ставропольского края в аппарате Правительства Ставропольского края, другой день отдыха - вторник, 31 декабря 2019 года.

2. Руководителям органов исполнительной власти Ставропольского края, государственных органов Ставропольского края, образованных Губернатором Ставропольского края или Правительством Ставропольского края, и подведомственных их организаций, а также руководителям учреждений, подведомственных Правительству Ставропольского края, установить для своих работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации порядок организации рабочего времени в декабре 2019 года аналогичный порядку, определенному пунктом 1 настоящего распоряжения

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и подведомственных им организаций предусмотреть для своих работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации порядок организации рабочего времени в декабре 2019 года аналогичный порядку, определенному пунктом 1 настоящего распоряжения.

4. Предложить руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на территории Ставропольского края, рассмотреть возможность установления для своих работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации порядка организации рабочего времени в декабре 2019 года аналогичного порядку, определенному пунктом 1 настоящего распоряжения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров



