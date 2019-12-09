Suzuki задумалась о поставках в Россию маленького кроссовера

Suzuki подумывает о выводе на российский рынок крошечного кроссовера Ignis. Об этом свидетельствует пост, размещенный на страницах Suzuki Russia в соцсетях. Компания проводит опрос "Как вы думаете, Suzuki Ignis сможет прижиться в России? Лайк - если сможет, а если нет, то напишите почему".

Случись Suzuki поставлять в Россию Ignis, он был бы самым маленьким полноприводным автомобилем с пятидверным кузовом на рынке.

У Ignis уникальная для современного автопрома схема полного привода: при несущем кузове у него сзади - неразрезной мост на двух продольных рычагах с тягой Панара, момент на задний дифференциал передает вязкостная муфта, при большой разности скоростей передних колес, иначе, при пробуксовке.

На европейских рынках Ignis продается только с 1,2-литровым атмосферным бензиновым мотором (90 л.с., 120 Нм), или как "мягкий гибрид" с мотор-генератором, запускающим ДВС в составе системы старт-стоп, помогающим при разгоне и подпитывающим бортовой аккумулятор и небольшую литий-ионную батарею под водительским сиденьем при замедлении. Коробка передач - 5-ступенчатая механическая. Для переднеприводного негибрида доступен "робот" с одним сцеплением (5 скоростей).

Габариты Ignis - длина 3700 мм, ширина 1660 мм (1690 мм для версии 4х4), высота 1595 мм. Клиренс - 180 мм. В писке опций - медиасистема с навигатором, Bluetooth, камерой заднего вида, системой автоматического экстренного торможения, системой распознавания усталости водителя, раздельными сиденьями сзади с индивидуальной продольной регулировкой.

Собирают Ignis для европейских стран в Венгрии.