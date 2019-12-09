Топ-5 новых смартфонов 2019 года

Этот год был богат на премьеры новых смартфонов. Но, несмотря на это, аналитики не ждут, что глобальный рынок существенно вырастет в этом году.

По оценке компании Strategy Analytics, мировые поставки смартфонов упали на 4 и 3 процента соответственно в первом и втором кварталах этого года и выросли на 2 процента в третьем квартале.

Лидеры по продажам - Samsung, Huawei и Apple. На пятки этой тройке наступает китайская корпорация Xiaomi. Вместе эти четыре вендора в третьем квартале продали почти 57 процентов всех смартфонов в мире. Расклад сил вряд ли изменится и по итогам всего года.

По прогнозу компании IDC, в 2020 году ситуация должна улучшиться, и рост продаж смартфонов может составить 1,6 процента, благодаря развертыванию мобильных сетей стандарта 5G. Доля смартфонов, которые поддерживают пятое поколение, достигнет в следующем году 8,9 процента. Российский рынок в целом следует мировым трендам, но в нашей стране по итогам года продажи могут вырасти. Зато сети пятого поколения пока строятся только в экспериментальном режиме, поскольку вопрос с выдачей частот под них пока так и не решен. Впрочем, все это не мешает порадоваться новым гаджетам. "РГ" собрала пятерку свежих релизов этого года.

iPhone 11

Презентацию новой одиннадцатой версии айфона Apple устроила 10 сентября. Вот уже пару лет компания проводит подобные мероприятия в конференц-зале, который вмещает 1 тысячу человек и называется Театр Стива Джобса. Располагается театр на территории футуристического Apple Park - штаб-квартиры корпорации в Купертино. Пока все презентации проходили с аншлагами.

Представленная линейка iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max имеет улучшенную фотосистему - версия Pro имеет три камеры в основном модуле, обычная - две. Одна из камер - ултраширокоугольная, и все версии имеют фронтальную камеру со спецрежимами. Диагональ экрана флагманского аппарата - 6,5 дюймов. За быстродействие и энергоэффективность отвечает новый процессор Apple A13 Bionics. Фишка айфона - способность более двух часов находиться под водой. Продажи в России начались 20 сентября.

Huawei Mate 30

Корпорация Huawei давно стала глобальным игроком и стабильно входит в первую тройку по числу проданных смартфонов. Даже недружественные репрессивные действия правительства США не смогли поколебать ее положение на рынке. В этом году компания выпустила флагманскую линейку Mate 30 Pro 5G, Mate 30 Pro и Mate 30. Версия Pro получила четыре камеры в основном модуле, включая широкоугольник и телевик с трехкратным зумом. Смартфон работает на базе собственного процессора Kirin 990. Кроме того, из-за американских санкций Huawei развивает собственную гибкую экосистем, с собственным магазином приложений AppGallery. При этом пользователи могут самостоятельно установить любые мобильные приложения, в том числе сервисы Google.

Samsung Galaxy Fold

Корейская корпорация в этом году выпустила необычный складной смартфон с сгибающимся безрамочным экраном Infinity Flex Display. Гаджет в разложенном виде имеет экран диагональю 7,3 дюйма, что фактически превращает его в небольшой планшет. При этом у него есть еще и внешний дисплей на 4,6 дюйма.

Помимо этого, смартфон оснащен шестью камерами и двойным аккумулятором. Samsung Galaxy Fold продается в России с октября этого года. Всем покупателям этого не дешевого устройства выдается сертификат Samsung Care+, который позволит заменить дисплей Infinity Flex в случае повреждения на специальных условиях. Корейская компания решила запустить в продажу еще один смартфон с гибким экраном. В ноябре в Китае был презентован World Series W20 5G, его параметры в основном соответствуют модели Galaxy Fold. Кроме того, в следующем году ожидается выход нового складного гаджета.

Motorola Razr

Перезапуск некогда популярного продукта - это один из известных маркетинговых приемов. Мы много раз видели реинкарнацию автомобилей, кинофильмов, "советских" продуктов. Перезапусков мобильных телефонов пока немного, ведь и рынок молодой, и нынешние гаджеты отличаются от прежних кнопочных, как космический аппарат от велосипеда. Недавно китайская корпорация Lenovo, владеющая брендом Motorola решила сыграть в ретро и выпустила современную версию легендарной раскладушки Razr. Motorola Razr V3 оснащена гибким экраном, что и позволяет складывать смартфон. Диагональ дисплея в разложенном виде - 6,2 дюйма, есть также внешний экран. Оснащен смартфон одной основной и одной фронтальной камерой, что бедновато по нынешним временам. Оправдается ли расчет на ностальгию и дизайн - можно будет узнать уже очень скоро. Цены известны, в Россию гаджет приедет в начале следующего года.

Sony Xperia 5

Японский гигант Sony выпустил флагманский смартфон Xperia 5. Особенностями новинки стал OLED-дисплей CinemaWide Full HD+ с соотношением сторон 21:9 и технологиями, которые используются в телевизорах Sony BRAVIA, что должно дать сверхкачественную картинку.

Для большего киноэффекта смартфон оснащен системой объемного звука Dolby Atmos. В основном фотомодуле три камеры, есть интересная функция, которая убирает на снимках пальцы, попавшие в объектив, закрытые глаза и др. Интересно, что это может оказаться последний смартфон Sony. Согласно одному из гуляющих на рынке слухов, компания вскоре прекратит выпуск гаджетов из-за падения продаж. Другой слух - прямо противоположный. Инсайдеры утверждают, что Sony в следующем году выпустит целых семь новинок. Как в итоге будут развиваться события - мы скоро узнаем.