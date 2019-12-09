Трамп: В случае враждебных действий Ким Чен Ын потеряет все

Лидер КНДР не станет действовать враждебно по отношению к Соединенным Штатам, поскольку понимает, что в противном случае потеряет все. Об этом в воскресенье заявил президент США Дональд Трамп.

По его мнению, Ким Чен Ын слишком умен, и он "слишком многое может потерять, на самом деле вообще все, если будет предпринимать враждебные действия", - написал глава Белого дома в своем Twitter. Он подчеркнул, что у Северной Кореи есть невероятный экономический потенциал, но она должна произвести денуклеаризацию.

Ранее, в субботу, Трамп уж выражал уверенность в том, что Пхеньян не будет предпринимать никаких действий в отношении Вашингтона и вмешиваться в американский избирательный процесс. Президент США также подчеркнул, что у него очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном, пишет ТАСС.

Между тем, Ким Сон, представляющий интересы Северной Кореи в ООН, заявил о том, что тема денуклеаризации неактуальна для переговоров с США. "Нам не нужны долгие переговоры с США, а денуклеаризация уже снята с повестки", - отметил дипломат. Пхеньян также намерен сделать Белому дому "подарок на Рождество", сообщает CNN. По данным экспертов, скорее всего, Северная Корея возобновит ракетные испытания.