События года 2019

События года
Проект: События года 2019
Рубрика: Экономика

09.12.2019 13:44
Текст: Евгений Гайва

Урожай-2019: больше, чем в прошлом году

По прогнозу Министерства сельского хозяйства РФ, в чистом весе Россия в этом году соберет 120 миллионов тонн зерновых. Это почти на 6 процентов больше по сравнению показателями прошлого года, когда было собрано 113,25 млн зерна.
Фото: Егор Еремов/РИА Новости Фото: Егор Еремов/РИА Новости
Фото: Егор Еремов/РИА Новости

Эксперты дают более смелые прогнозы на итоговые показатели, чем Минсельхоз. "Прогнозируется производство зерна в этом году в целом 123 миллиона тонн. В том числе, пшеница - 75,5 миллиона тонн", - сказал в разговоре с "РГ" генеральный директор консалтинговой компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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На 4 декабря этого года в стране намолочено 126,7 млн тонн зерна в бункерном весе, это на 10,1 млн (8,7%) больше, чем в 2018 году, сообщил Минсельхоз. Зерновые и зернобобовые культуры убраны с 96,8% посевных площадей.

Окончательные итоги года подведут чуть позже. Уборочная кампания завершается. На данный момент пшеницы собрали 77,9 млн тонн, в прошлом году было 73,4 млн тонн. Ячменя намолочено 21,6 млн тонн (в 2018 году - 17,7 млн тонн), кукурузы - 14,4 млн тонн (в 2018 году - 11,1 млн тонн). Урожай рапса также выше результата прошлого года. Культуры собрано 2,2 млн тонн (в 2018 году было 2,1 млн тонн). Сои собрали 4,5 млн тонн (в 2018 году - 4 млн тонн). Параллельно начался сев озимых. Уже засеяно 18,2 млн га, что на 4,2% больше, чем в 2018 году.

А вот, урожай масличных культур в этом году ожидается рекордный, говорит ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. "Производство подсолнечника составит 14,5-14,6 миллиона тонн. Это исторический рекорд. В прошлом году было собрано 12,7 миллиона тонн", - отмечает он. Потому будут также рекорды по производству растительного масла, добавляет эксперт.

В этом сельхозсезоне, который закончится 31 июля 2020 года, Россия получит также рекордный объем свекловичного сахара - более 7,2 миллиона тонн, прогнозирует ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. По данным Минсельхоза, сейчас сахарная свекла выкопана с площади 1,1 млн га, накопано 53,3 млн тонн. Овощей собрано 5,2 млн тонн, это на миллион тонн больше, чем в прошлом году.

Прирост объемов произведенной продукции в этом году показали и животноводческие хозяйства. По данным Минсельхоза, суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями составил 44,1 тысячи тонн, это на 8,6% больше аналогичного показателя 2018 года. Максимальные объемы реализации молока за сутки достигнуты в Республике Татарстан, Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, Свердловской, Ленинградской, Белгородской, Московской, Новосибирской, Нижегородской, и Вологодской областях, Республиках Удмуртия и Башкортостан, а также Алтайском крае, указывают в ведомстве.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Пока Россия обеспечивает себя молоком и молочными продуктами на 84,2%. В Доктрине продовольственной безопасности установлено пороговое значение в 90%. За последние шесть лет зависимость России от импорта молока снизилась на треть, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в конце ноября на VI международном агропромышленном молочном форуме. За 2018 году импорт молока уменьшился на 7,2%. В прошлом году в стране было произведено 30,6 миллиона тонн молока. По итогам 2019 года ожидается существенный рост, заметил глава Минсельхоза.

Увеличивается также производство мяса. По прогнозам Минсельхоза, общее производство скота и птицы на убой в живом весе в 2019 году вырастет на 1,8% до 15,15 млн тонн. Самый заметный прирост ожидается по свинине. По данным Минсельхоза, за 10 месяцев этого года в стране произведено 3,55 млн тонн свинины (в живом весе), что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сейчас, когда внутренний рынок по свинине и курятине в целом насыщен, влияние на дальнейшее развитие производства оказывает экспорт. Китай становится одним из потенциально наиболее емких рынков, отмечает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

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Итоги года 2019. АПК
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