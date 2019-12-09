Уволена замглавы Росалкогольрегулирования, бывшая фигуранткой дела

Заместитель главы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирина Голосная уволена со своей должности. Соответствующее распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев
"Освободить Голосную Ирину Геннадьевну от должности заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ее просьбе", - говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, что в ноябре этого года Голосная стала фигуранткой уголовного дела, которое позже было прекращено.