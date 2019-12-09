В Госдуме назвали справедливой инициативу о запрете взыскания долгов с пенсий

Предложение о запрете взыскания долгов с пенсий справедливо по отношению к гражданам и его следует поддержать. Такое мнение высказал председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Ранее "РГ" сообщила об инициативе Минэкономразвития, которую ведомство направит на рассмотрение в комиссию кабмина по законопроектной деятельности. В частности, предлагается запретить взыскание долгов со страховых пенсий россиян. Еще одна норма - при взыскании долгов с зарплаты должен всегда оставаться прожиточный минимум.

Законопроект в случае внесения будет рассмотрен в приоритетном порядке, сообщил Василий Пискарев. Он назвал инициативы справедливыми.

Парламентарий напомнил, что действующим законодательством закреплено: при исполнении исполнительного документа с должника-гражданина может быть удержано не более 50% зарплаты и иных доходов. При этом сумма денежных средств, остающихся у должника-гражданина после удержания, не учитывается. В результате зачастую после удержаний у должника остается меньше прожиточного минимума. А это не позволяет ему и членам его семьи удовлетворить базовые потребности, подчеркнул депутат.

Василий Пискарев также напомнил, что Госдумой ведется работа над схожими инициативами. На рассмотрении комитета находится законопроект, запрещающий взыскание на выплаты социального характера. В том числе социальные доплаты к пенсии, субсидии, выплаты инвалидам и средства иной государственной социальной помощи. Это же касается пенсий по государственному пенсионному обеспечению, страховых пенсий по старости и по инвалидности, а также накопительных пенсий.

Кроме того, ранее Госдумой уже был принят закон, вступающий в силу с 1 июня 2020 года, которым запрещается взыскание с монетизированных льгот, средств материнского капитала, пенсий по потере кормильца или выплат пострадавшим от ЧС.