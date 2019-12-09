В Госдуме рассказали о политической подоплеке решения WADA

Ранее исполком WADA постановил, что Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Спортсмены не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом.

- Решение лишить российских спортсменов возможности выступать под российским флагом на международных соревнованиях - это удар по престижу спорта, - отметил Сергей Железняк, комментируя эту тему. - Невозможно и не справедливо распространять подобное ограничение на всех без разбора атлетов, которые никогда не употребляли допинг.

Он назвал такой шаг проявлением недобросовестной конкуренции в спорте. WADA, отметил парламентарий, не впервые действует предвзято по отношению к российским спортсменам, "создавая перед соревнованиями нервозную обстановку".

- Создается четкое впечатление, что WADA намеренно пытается помешать россиянам подготовиться к состязаниям, оказывая на них психологическое давление, - считает депутат.

Он уверен, что необходимо предпринять все усилия, чтобы в международном арбитраже отстаивать честь российского спорта.

Что касается политической подоплеки решения, то дело в том, что Россия является сильным игроком на мировой арене, отметил Железняк.

- Растет авторитет нашей страны, расширяется международное сотрудничество, российские спортсмены демонстрируют выдающиеся достижения в разных видах спорта и являются конкурентами для других атлетов, - напомнил он. - Это раздражает наших противников, тех, кто не хочет видеть нашу страну сильной, в том числе в спорте.