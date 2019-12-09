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09.12.2019 15:35
Рубрика: Власть

В Госдуме рассказали о политической подоплеке решения WADA

Текст: Татьяна Замахина
Решение Всемирного антидопингового агентства по отстранению России на четыре года от международных соревнований является политизированным, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. Он объяснил, почему продолжается "травля российских спортсменов".
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Ранее исполком WADA постановил, что Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Спортсмены не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом.

- Решение лишить российских спортсменов возможности выступать под российским флагом на международных соревнованиях - это удар по престижу спорта, - отметил Сергей Железняк, комментируя эту тему. - Невозможно и не справедливо распространять подобное ограничение на всех без разбора атлетов, которые никогда не употребляли допинг.

Он назвал такой шаг проявлением недобросовестной конкуренции в спорте. WADA, отметил парламентарий, не впервые действует предвзято по отношению к российским спортсменам, "создавая перед соревнованиями нервозную обстановку".

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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- Создается четкое впечатление, что WADA намеренно пытается помешать россиянам подготовиться к состязаниям, оказывая на них психологическое давление, - считает депутат.

Он уверен, что необходимо предпринять все усилия, чтобы в международном арбитраже отстаивать честь российского спорта.

Что касается политической подоплеки решения, то дело в том, что Россия является сильным игроком на мировой арене, отметил Железняк.

- Растет авторитет нашей страны, расширяется международное сотрудничество, российские спортсмены демонстрируют выдающиеся достижения в разных видах спорта и являются конкурентами для других атлетов, - напомнил он. - Это раздражает наших противников, тех, кто не хочет видеть нашу страну сильной, в том числе в спорте.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Допинговые скандалы
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