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09.12.2019 15:02
Рубрика: Власть

В Госдуме уверены, что Россия будет обжаловать решение WADA

Текст: Татьяна Замахина
Россия будет оспаривать решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в спортивном арбитраже в Лозанне. Об этом заявила первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя решение организации о России.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Ранее исполком WADA единогласно принял рекомендацию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В соответствии с эти указанием, Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Спортсмены не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом.Также исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета и Паралимпийского комитета.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Российская сторона будет оспаривать это решение, заявила Светлана Журова журналистам.

- Сто процентов! Надо бороться за спортсменов, - подчеркнула депутат.

Она добавила, что спортсмены вообще не виноваты в этой истории.

- Они и так оказались "полузабаненными"… То они с флагом выступают, то они с флагом не выступают, то они едут на Олимпиаду, то не едут на Олимпиаду, - отметила парламентарий. Честные спортсмены, по ее словам, оказываются заложниками тех, кто что-то нарушает.

В целом же, необходимо подождать реакции РУСАДА по этому поводу, считает она. 19 декабря будет обсуждаться решение WADA. Последующие шаги, по ее словам, будут зависеть от того, какое решение примет РУСАДА.

Если будут предъявлены реальные доказательства, то российские чиновники, которые причастны к нему, могут быть привлечены к ответственности. Об этом, в свою очередь, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Нынешним данным пока доверять все же нельзя, считает он.

Фото: Reuters
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- Нарушения якобы есть, а доказательств этих нарушений вроде как нет, во всяком случае неопровержимых доказательств, - сказал политик журналистам. - Мы столкнулись с чудовищной системой манипуляций, когда непосредственно данные антидопинговой лаборатории могут модерироваться из-за рубежа. Каким образом им можно доверять вообще?

Толстой считает, что следует заново вести переговоры. По его словам, возможно этим займется Национальный олимпийский комитет.

Кроме того, парламентарий назвал неправильным для россиян выступать на будущих соревнованиях под нейтральным флагом.

Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов вступился за спортсменов, не уличенных в приеме допинга. Он заявил журналистам, что за ошибки должны отвечать лишь те спортсмены или чиновники, которые их совершили. Вице-спикер подчеркнул, что во всех странах мира наказанию подвергаются именно те спортсмены, которых поймали на нарушении.

Он также усомнился в осмысленности четырехлетнего запрета на посещение международных спортивных мероприятий российскими чиновниками. Не понятно, почему человек не может поехать в свободное время на то или иное соревнование именно в личном качестве, отметил он.

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