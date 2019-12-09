В Госдуме заявили о необходимости возрастной маркировки компьютерных игр

Маркировка компьютерных игр нужна в целях нравственного воспитания детей. Такое мнение высказал председатель комитета нижней палаты по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Необходимо закрепить законом требования к содержанию, маркировке, рекламе и распространению компьютерных игр, заявил он в ходе круглого стола на тему законодательной защиты духовно-нравственных ценностей. Депутат пояснил, что имеет в виду в том числе и онлайн-игры, а также приложения на смартфонах и игры на консолях.

- Агрессия в человеке не возникает из ниоткуда, она формируется с детства, - подчеркнул Гаврилова, - на ее развитие влияют в том числе и жестокие компьютерные игры.

Инициатива на эту тему уже была внесена в Госдуму в мае текущего года. Группа сенаторов предложила законопроект об обязательной возрастной маркировке компьютерных игр. Однако правовое управление ГД не поддержало инициативу.