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09.12.2019 11:03
Рубрика: Легковые авто

В Сеть попали первые фото BMW M4

Текст: Татьяна Акимова
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Шпионские фото купе BMW M4 нового поколения публикует издание Motor1. Новинка выйдет на рынок, предположительно, во второй половине 2020 года. Также вначале нового года ожидается дебют и нового BMW M3.

На этих снимках спортивная модель показана, конечно, в кузове, полностью закрытой камуфляжем. В особенности тщательно разработчики закрыли от лишних глаз переднюю часть - у авто должна быть более массивная радиаторная решетка, именно такая, как у прототипа BMW Conept 4. Но, по всей вероятности, это именно серийный BMW M4, о чем можно судить по задним LED-фонарям, спойлеру и различимым сдвоенным патрубкам выхлопной системы.

Фото: Пресс-служба BMW.
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Ранее из инсайдерских сообщений стало известно, что купе BMW M4 в новом поколении будет оснащаться рядным 7-цилиндровым мотором S58 объемом 3,0 литра. Такой же двигатель работает на новых кроссоверах BMW X3 M и BMW X4M. У этих моделей используется версия мотора, развивающая 480 л. с., а в модификации Competition - до 510 л.с.

Также ранее сообщалось, что на новом BMW M3 будет механическая КПП, а это означает, что такой же вариант трансмиссии, скорее всего, получит и BMW M4. По неофициальной информации, новый BMW M3, а также и купе BMW M4 будут представлены в продаже и в полноприводном исполнении, и в версии с заднем приводом.

Напомним, что прототип BMW Concept 4 был впервые показан на автомобильной выставке во Франкфурте в нынешнем году. Концепткар с его крупными "ноздрями" посетители выставки восприняли неоднозначно.

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