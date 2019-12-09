В Сеть попали первые фото BMW M4

Шпионские фото купе BMW M4 нового поколения публикует издание Motor1. Новинка выйдет на рынок, предположительно, во второй половине 2020 года. Также вначале нового года ожидается дебют и нового BMW M3.

На этих снимках спортивная модель показана, конечно, в кузове, полностью закрытой камуфляжем. В особенности тщательно разработчики закрыли от лишних глаз переднюю часть - у авто должна быть более массивная радиаторная решетка, именно такая, как у прототипа BMW Conept 4. Но, по всей вероятности, это именно серийный BMW M4, о чем можно судить по задним LED-фонарям, спойлеру и различимым сдвоенным патрубкам выхлопной системы.

Ранее из инсайдерских сообщений стало известно, что купе BMW M4 в новом поколении будет оснащаться рядным 7-цилиндровым мотором S58 объемом 3,0 литра. Такой же двигатель работает на новых кроссоверах BMW X3 M и BMW X4M. У этих моделей используется версия мотора, развивающая 480 л. с., а в модификации Competition - до 510 л.с.

Также ранее сообщалось, что на новом BMW M3 будет механическая КПП, а это означает, что такой же вариант трансмиссии, скорее всего, получит и BMW M4. По неофициальной информации, новый BMW M3, а также и купе BMW M4 будут представлены в продаже и в полноприводном исполнении, и в версии с заднем приводом.

Напомним, что прототип BMW Concept 4 был впервые показан на автомобильной выставке во Франкфурте в нынешнем году. Концепткар с его крупными "ноздрями" посетители выставки восприняли неоднозначно.