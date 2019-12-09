В Совфеде надеются, что решение WADA не затронет паралимпийцев

Решение WADA об отстранении России от международных соревнований противоречит здравой логике и принципам олимпизма, заявил журналистам сенатор, президент Олимпийского комитета Югры Эдуард Исаков. Он надеется, что к паралимпийцам не будут применять такие же жесткие меры.

"К сожалению, для меня это решение ожидаемо. Но вера в разумность WADA и МОК все же была... Я много общаюсь со спортсменами, знаю, как все переживают, как готовились к главным стартам своей жизни, особенно молодые и очень перспективные атлеты", - сказал он.

"Создается впечатление, что члены исполкома лишены здравой логики и забыли все принципы олимпизма, прописанные в их же Хартии. Наших спортсменов и спорт в целом опять "бьют" больно - уничтожают имидж спорта и веру атлетов в свою мечту, дальнейшую карьеру", - отметил сенатор.

По его мнению, за последние пять лет российский спорт сильно продвинулся в плане борьбы с запрещенными препаратами. "Мы доказали и показали все по-максимуму: ужесточили законодательство за применение допинга, тренеры и спортсмены прошли курсы по антидопингу, выполняли необходимые условия МОК и МПК, наши спортсмены находятся в системе АДАМС и допинг-офицеры проверяют их в разы чаще, чем остальных атлетов", - перечислил Исаков.

"Если у WADA есть "неопровержимые факты" о манипуляциях в российской антидопинговой лаборатории, так пусть к ней принимают меры, а не к спортсменам!" - заявил он.

"Остается надежда, что к нашим паралимпийцам не применят такие же жесткие санкции", - добавил парламентарий.

Но как бы ни складывалась обстановка на международных соревнованиях, необходимо делать акцент на развитие спорта внутри страны. В том числе - повсеместно выстроить эффективную систему медико-биологического сопровождения спортсменов, чтобы они достигали высоких спортивных результатов, не причиняя вреда своему здоровью. "Таким образом мы исключим в российском спорте какое-либо нарушение международных антидопинговых правил и вернем "честное имя" российскому спорту", - заключил сенатор.