В Совфеде сравнили решение WADA с санкциями против России

Сенатор отметил, что рекомендации WADA не обязательны для выполнения, решение об отстранении спортсменов принимают уполномоченные организации - МОК и международные федерации по видам спорта. Но для них мнение антидопингового агентства "стало практически рукововодством к действию". "И то, что мы попали в ситуацию недоверия, похоже на историю с санкциями. Если Россия - то можно наказать", - сказал он.
Сейчас российской стороне надо "пройти этот путь до конца" и бросить все силы на защиту интересов спортсменов в суде. "Здесь должны работать специалисты с высоким юридическим статусом, им надо платить, это стоит денег. Надо добиваться того, чтобы "чистые" спортсмены были допущены к соревнованиям, в том числе - олимпиадам. Наказывать надо виновного спортсмена, тренера, "специалиста", который что-то подчистил и подмазал. Но "чистый" спорстмен не должен нести солидарную ответственность. Ответственность должна быть персональной", - уверен Валерий Рязанский.
А затем, полагает парламентарий, России "надо наконец встроиться в общемировую систему доверия в спорте", хотя сделать это будет сложно в силу нынешних обстоятельств. "Надо начинать этот путь с самого начала: очень жестко защитить от любого чиновничьего или тренерского вмешательства работу отечественной (антидопинговой) лаборатории, сделать механизм абсолютно прозрачным для любых международных инспекций, если этого требует жизнь", - сказал он.
Валерий Рязанский напомнил, что голосование в WADA было единогласным, не нашлось ни одного голоса в защиту России. "Значит что-то, на их взгляд, серьезно нарушено в механизме работы нашего внутрннего самоконтроля", - подчеркнул парламентарий.
Он также считает, что представители РФ должны активнее работать в международных спортивных федерациях, причем делегировать туда нужно выдающихся спортсменов, а не чиновников.