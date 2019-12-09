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09.12.2019 17:06
Рубрика: Власть

В Совфеде сравнили решение WADA с санкциями против России

Текст: Галина Мисливская
Россия попала в "ситуацию недоверия" у международных спортивных чиновников, ограничения налагаются на нее по той же логике, что и экономические санкции. Такое мнение высказал "РГ" глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Сенатор отметил, что рекомендации WADA не обязательны для выполнения, решение об отстранении спортсменов принимают уполномоченные организации - МОК и международные федерации по видам спорта. Но для них мнение антидопингового агентства "стало практически рукововодством к действию". "И то, что мы попали в ситуацию недоверия, похоже на историю с санкциями. Если Россия - то можно наказать", - сказал он.

Фото: Иван Лексунин/РГ
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Сейчас российской стороне надо "пройти этот путь до конца" и бросить все силы на защиту интересов спортсменов в суде. "Здесь должны работать специалисты с высоким юридическим статусом, им надо платить, это стоит денег. Надо добиваться того, чтобы "чистые" спортсмены были допущены к соревнованиям, в том числе - олимпиадам. Наказывать надо виновного спортсмена, тренера, "специалиста", который что-то подчистил и подмазал. Но "чистый" спорстмен не должен нести солидарную ответственность. Ответственность должна быть персональной", - уверен Валерий Рязанский.

А затем, полагает парламентарий, России "надо наконец встроиться в общемировую систему доверия в спорте", хотя сделать это будет сложно в силу нынешних обстоятельств. "Надо начинать этот путь с самого начала: очень жестко защитить от любого чиновничьего или тренерского вмешательства работу отечественной (антидопинговой) лаборатории, сделать механизм абсолютно прозрачным для любых международных инспекций, если этого требует жизнь", - сказал он.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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Валерий Рязанский напомнил, что голосование в WADA было единогласным, не нашлось ни одного голоса в защиту России. "Значит что-то, на их взгляд, серьезно нарушено в механизме работы нашего внутрннего самоконтроля", - подчеркнул парламентарий.

Он также считает, что представители РФ должны активнее работать в международных спортивных федерациях, причем делегировать туда нужно выдающихся спортсменов, а не чиновников.

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