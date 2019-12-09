В Совфеде сравнили решение WADA с санкциями против России

Россия попала в "ситуацию недоверия" у международных спортивных чиновников, ограничения налагаются на нее по той же логике, что и экономические санкции. Такое мнение высказал "РГ" глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Сенатор отметил, что рекомендации WADA не обязательны для выполнения, решение об отстранении спортсменов принимают уполномоченные организации - МОК и международные федерации по видам спорта. Но для них мнение антидопингового агентства "стало практически рукововодством к действию". "И то, что мы попали в ситуацию недоверия, похоже на историю с санкциями. Если Россия - то можно наказать", - сказал он.

Сейчас российской стороне надо "пройти этот путь до конца" и бросить все силы на защиту интересов спортсменов в суде. "Здесь должны работать специалисты с высоким юридическим статусом, им надо платить, это стоит денег. Надо добиваться того, чтобы "чистые" спортсмены были допущены к соревнованиям, в том числе - олимпиадам. Наказывать надо виновного спортсмена, тренера, "специалиста", который что-то подчистил и подмазал. Но "чистый" спорстмен не должен нести солидарную ответственность. Ответственность должна быть персональной", - уверен Валерий Рязанский.

А затем, полагает парламентарий, России "надо наконец встроиться в общемировую систему доверия в спорте", хотя сделать это будет сложно в силу нынешних обстоятельств. "Надо начинать этот путь с самого начала: очень жестко защитить от любого чиновничьего или тренерского вмешательства работу отечественной (антидопинговой) лаборатории, сделать механизм абсолютно прозрачным для любых международных инспекций, если этого требует жизнь", - сказал он.

Валерий Рязанский напомнил, что голосование в WADA было единогласным, не нашлось ни одного голоса в защиту России. "Значит что-то, на их взгляд, серьезно нарушено в механизме работы нашего внутрннего самоконтроля", - подчеркнул парламентарий.

Он также считает, что представители РФ должны активнее работать в международных спортивных федерациях, причем делегировать туда нужно выдающихся спортсменов, а не чиновников.