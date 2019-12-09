Видео: помогли перевернуть машину после ДТП, но что-то пошло не так

Владелец этой Toyota 4Runner до самой смерти будет проклинать тот день и час, когда попросил тракториста помочь перевернуть любимую машину с крыши на колеса. И себя - за то, что оставил рычаг коробки передач на скорости.

Всего-то нужно было - осторожно потянуть за трос ковшом и аккуратно поставить машину на колеса, но все забыли, что находятся на сильном склоне. Какие-то 1,5-2 секунды внедорожник постоял на месте, приходя в себя, почувствовал, что рычаг - на скорости, а ручной тормоз не поднят.

Ура, свобода! - и автомобиль покатил в кювет под уклон, разгоняясь все сильнее, пока не домчался до живописного ельника, где и скрылся от посторонних глаз.

Теперь для того, чтобы вытащить его из густых зарослей, понадобится бульдозер.