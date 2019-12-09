Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
09.12.2019 09:00
Рубрика: Видео

Видео: помогли перевернуть машину после ДТП, но что-то пошло не так

Текст: Вадим Давыденко

Владелец этой Toyota 4Runner до самой смерти будет проклинать тот день и час, когда попросил тракториста помочь перевернуть любимую машину с крыши на колеса. И себя - за то, что оставил рычаг коробки передач на скорости.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: преступник не смог угнать машину из-за "механики"

Всего-то нужно было - осторожно потянуть за трос ковшом и аккуратно поставить машину на колеса, но все забыли, что находятся на сильном склоне. Какие-то 1,5-2 секунды внедорожник постоял на месте, приходя в себя, почувствовал, что рычаг - на скорости, а ручной тормоз не поднят.

Ура, свобода! - и автомобиль покатил в кювет под уклон, разгоняясь все сильнее, пока не домчался до живописного ельника, где и скрылся от посторонних глаз.

Теперь для того, чтобы вытащить его из густых зарослей, понадобится бульдозер.

Geely GS. Зачем китайцы привезли в Россию хэтчбек за 1,5 млн рублей
В Jaguar Land Rover рассказали о новинках для российского рынка
#видео #авто