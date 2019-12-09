Вышел трейлер VR-игры по мотивам культового сериала "Твин Пикс"

Студия Collider Games представила трейлер игры Twin Peaks VR. По заявлению авторов проекта, к производству интерактивного приключения в мире легендарного сериала приложил руку сам Дэвид Линч.

В ролике показаны многие знакомые фанатам шоу локации, такие как полицейский участок и Красная комната. Геймплей будет складываться из поиска предметов и решения головоломок. Для поклонников франшизы обещано огромное количество "пасхалок".

Проект до сих пор не имеет точной даты релиза, но в соответствующей графе в Steam указан 2019 год. Ждать, скорее всего, осталось недолго.

Для игры понадобится один из следующих шлемов виртуальной реальности: Valve Index, HTC Vive или Oculus Rift.

Стоит отметить, что на данном этапе не заявлена поддержка русского языка.

Кроме того, Twin Peaks VR может стать "мостиком" к какому-то более крупному проекту - в последнее время в интернете упорно ходят слухи о том, что четвертому сезону "Твин Пикс" - быть.