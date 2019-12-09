У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

WhatsApp избавился от раздражающей ошибки

Текст:   Антон Благовещенский
09.12.2019,  
17:51
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Помимо удобного планировщика и встроенной напоминалки, появившихся в новой версии WhatsApp, мессенджер получил еще одно улучшение. По данным TechRadar, теперь пользователи не сталкиваются с быстрой разрядкой аккумулятора мобильного устройства.

Проблема касалась смартфонов на базе Android и была зафиксирована еще в середине ноября. О некорректной работе мессенджера, приводящей к чрезмерно быстрому расходу заряда батареи, сообщали владельцы смартфонов Google Pixel, Samsung, OnePlus. Работая в фоновом режиме, WhatsApp мог "съесть" до 30 процентов заряда.

Как недорого купить хороший смартфон на AliExpress. Пять простых советов

Решить проблему можно было путем отката до более старой версии, но для этого нужно было скачивать и устанавливать вручную APK-файл. Теперь можно просто обновить приложение. Владельцы iOS-девайсов с быстрой разрядкой батареи из-за "прожорливого" WhatsApp не сталкивались.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
приложения
Фото: Сайт игры Bioshock
Анонсирована новая BioShock. Ждать долго, но кое-что уже известно 17:40
Родительский контроль: какое приложение выбрать? 29.11.2019
Приложения укажут правильный маршрут и не дадут водителю умереть от голода 26.11.2019
Android
Фото: iStock
Опубликован список худших компьютерных игр всех времен 16:15
Из Android может исчезнуть очень важная функция 06.12.2019
В Android 9 и 10 появилась уникальная функция 05.12.2019
мессенджеры
Фото: iStock
В WhatsApp появилась новая полезная функция 11:00
Найден способ прочесть чужую переписку в Telegram. Как защититься 04.12.2019
WhatsApp запускает новую полезную функцию для Android 26.11.2019