WhatsApp избавился от раздражающей ошибки

Помимо удобного планировщика и встроенной напоминалки, появившихся в новой версии WhatsApp, мессенджер получил еще одно улучшение. По данным TechRadar, теперь пользователи не сталкиваются с быстрой разрядкой аккумулятора мобильного устройства.

Проблема касалась смартфонов на базе Android и была зафиксирована еще в середине ноября. О некорректной работе мессенджера, приводящей к чрезмерно быстрому расходу заряда батареи, сообщали владельцы смартфонов Google Pixel, Samsung, OnePlus. Работая в фоновом режиме, WhatsApp мог "съесть" до 30 процентов заряда.

Решить проблему можно было путем отката до более старой версии, но для этого нужно было скачивать и устанавливать вручную APK-файл. Теперь можно просто обновить приложение. Владельцы iOS-девайсов с быстрой разрядкой батареи из-за "прожорливого" WhatsApp не сталкивались.