Мы сидим с Александром на видавшей виды шершавой скамейке перед огромным спортивным комплексом на Аляске. На дворе 2017 год. Где-то там, внутри здания, проводит встречи министр иностранных дел Сергей Лавров.

Александр переживает: в качестве фотографа всего несколько недель назад он делал снимки в Белом доме на переговорах, которые вел глава российского внешнеполитического ведомства с президентом США Дональдом Трампом.

И вот теперь, на Аляске, мой коллега узнал, что оказался в центре набирающего силу политического скандала. Не жалующие Трампа американские газеты, написали, что русский фотограф мог поставить в Белом доме подслушивающие устройства.

"Нас же многократно проверяли, - рассказывает мне Александр, - повсюду были сопровождающие. Какие устройства? Я просто снимал - это же моя работа".

Я сочувственно киваю - изменить то уже ничего нельзя. Ни оправдаться, ни объясниться. По коллеге тот скандал ударил по касательной - тогда раздувавшая шпионскую истерию Washinghton Post утверждала, что в ходе переговоров с Лавровым Трамп выдал чувствительные для национальной безопасности США секреты. Насколько помню, противники американского лидера в Конгрессе даже создали на этот счет комиссию. Но как она ни старалась, ничего противозаконного в действиях Трампа не нашла. И скандал понемногу утих.

С тех пор Лавров не посещал Вашингтон. Казалось, что и последний зимний месяц не предвещает сенсаций. Импичмент президенту США, который безуспешно пытаются реализовать демократы в Конгрессе, и сохранившийся закулисный "шорох" по поводу результатов расследования предполагаемого вмешательства России в американские президентские выборы, сделали токсичными любые контакты на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном. Если же в эту копилку негатива добавить следующие один за другим отказы в выдаче виз российским официальным лицам, направляющимся на различные мероприятия, проводимые в США, то картина двусторонних отношений выглядит стопроцентно унылой. И абсолютно ничего в начале декабря не предвещало ее улучшения.

Но вдруг, рассказал источник в российском МИД, Лаврову позвонил госсекретарь США Майкл Помпео. Попросил: "Сергей прилетай". Напомнил о своем предложении посетить Вашингтон, сделанном, когда в мае Помпео приезжал в Сочи. Тогда помимо российского министра иностранных дел с ним встречался президент Владимир Путин.

Возможно, я не точно излагаю детали, предшествующие решению Лаврова посетить американскую столицу. И в разговоре министра с госсекретарем присутствовали другие, более соответствующие дипломатической практике слова. Но суть происходящего изложена верно. Лавров предложение Помпео принял и во вторник вечером по московскому времени встретится с госсекретарем в Вашингтоне. Также прорабатываются переговоры министра в Белом доме с президентом США. Правда, на этот раз американская администрация не наступила на прежние грабли и российского фотографа Александра в Белый дом не пригласила - российской стороне передадут снимки, сделанные "личником" Трампа.

Казалось бы, у наших стран появился шанс вернуться к диалогу. Но еще при подготовке визита в Вашингтон выяснилось, что посольство США в Москве не выдало визы части российской делегации. Объяснение прежнее - не хватает персонала. Только благодаря энергичным действиям российской дипмиссии в США и твердой позиции Лаврова, сообщившего о готовности отменить поездку, если сопровождающие его лица не получат во время въездных документов, неприятную ситуацию удалось разрешить. Тем не менее американские визы некоторые члены российской делегации получали уже в день вылета.

Но какие еще сюрпризы ждут команду Лаврова в Америке, где даже такого закоренелого критика Кремля, как сенатор-республиканец Тед Круз обвиняют в "промосковских" взглядах? А все потому, что сенатор предположил, что Украина вмешивалась в американские выборы. Перед визитом Лаврова газета Washinghton Post пришла к выводу: "глубокое недоверие Вашингтона и Москвы не позволит добиться улучшения двусторонних отношений". Но откуда взяться доверию, когда та же "Вашингтон Пост" с яростью критикует всех политиков, выступающих за нормализацию диалога с Кремлем без предварительных условий.

На этом фоне уже сам факт обмена мнениями по международной повестке на уровне министров иностранных дел двух стран выглядит успехом. Среди озвученных тем для предстоящих переговоров - ситуация на Украине (Лавров отправился в Вашингтон из Парижа, где состоялась встреча "нормандской четверки" - "РГ"), Сирия, Венесуэла и, конечно, визовый беспредел, на который не так давно обратил внимание Трампа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Президент США обещал разобраться.

Тем не менее французская Figaro убеждена: поводом для нынешней поездки Лаврова в американскую столицу стала ситуация вокруг Договора о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Срок его действия истекает в начале 2021 года и до сих пор Белый дом не проявлял активного интереса к его возобновлению. На прошлой неделе президент Владимир Путин, говоря о стратегической безопасности в мире после развала Договора о ракетах средней и меньшей дальности, упомянул, что хотел бы договориться о возобновлении действия соглашения CНВ-3 до конца года. На прошлой же неделе комитет по иностранным делам Палаты представителей обсудил ситуацию, сложившуюся вокруг CНВ-3. Так что адресованное Лаврову приглашение со стороны Помпео посетить Вашингтон было не только ответным "жестом вежливости" за совершенный госсекретарем в мае визит в Сочи.

В администрации президента услышали российскую инициативу и посчитали, что ее можно использовать. Возможности Трампа громко заявить о себе во внутренней политике в предвыборный год существенно ограничены - оппозиция не даст ему реализовать свои планы. Импичмент Трампу, если не грозит, то заставляет президента США все время быть начеку. А вот во внешней политике достичь имеющего ценность у избирателей результата, за оставшееся до выборов время Трампу проще. Но пока таких успехов не видно - ни в Афганистане, ни в Северной Корее, ни в Сирии Белому дому похвастаться нечем. Забуксовала команда Трампа и в Венесуэле, так и не добившись отставки президента Николаса Мадуро. Так что инициатива Путина форсировать перезаключение договора CНВ- 3 пришлась как нельзя кстати.

Проводимые в США соцопросы показывают, что непрекращающиеся попытки оппозиции обвинить Трампа в желании поладить с Кремлем существенно не влияют на рейтинг президента. В то время, как встреча с Лавровым в Белом доме, напротив, подчеркивает значимость американского лидера в мировых делах. Так что, с точки зрения, администрации США визит Лаврова в Вашингтон может оказаться полезным не только для двусторонних отношений, но и лично для Трампа. Вопрос лишь в том, чтобы не сделать прежних ошибок при "продаже" результатов переговоров с Лавровым американскому избирателю и не дать повод для скандалов. Как это произошло в 2017 году, когда оппозиция мертвой хваткой вцепилась в информацию источников Washinghton Post о том, что Трамп якобы сказал Лаврову, что его не волнует вмешательство России в американские выборы. И сообщил, что США делают тоже самое в других странах.