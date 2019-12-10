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10.12.2019 03:04
Рубрика: Власть

Косачев отметил максимальный результат "нормандского" саммита

Текст: Константин Косачев
Парижский саммит в рамках "нормандского формата" в определенном смысле оказался уникальным: с одной стороны, его очень ждали буквально все, с другой стороны, надежд на прорыв не было практически ни у кого. Если не считать, разве что, декларации, вряд ли подразумевающей новые обязательства, новые компромиссы или принципиально новую "дорожную карту" на будущее.
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Главная проблема саммита, из-за которой его так долго откладывали, заключалась в диссонансе самих подходов. Как обсуждать прекращение конфликта в ситуации, когда одна его сторона считает давно согласованный план его прекращения собственной капитуляцией, другую сторону не признают стороной, а наказывают за невыполнение плана вообще другое государство? Отдает абсурдом, но именно это и делало задачу крайне сложной.

Фото: EPA/ Ian Langsdon/ Pool
"Нормандская четверка" снова соберется через четыре месяца

Тем важнее, что встреча состоялась. В том числе - российского и украинского лидеров тет-а-тет. Выяснилось, что и это возможно, как ни пугали В.Зеленского перед вылетом в Париж.

Тот факт, что В.В.Путин был удовлетворен результатами переговоров, о чем он сказал журналистам ("потепление" - вот термин дня), говорит о многом: значит разговор получился и был содержательным. Какой-то иной вариант нашего лидера вряд ли бы устроил - собственно, это было ключевым условием приезда нашей делегации в Париж. Это не значит, что ставилась задача "обыграть" украинского коллегу, в чем того мечтают обвинить его оппоненты в Киеве. Но явно получилось вести разговор по существу, без лозунгов и иллюзий. Тем важнее, конечно же, закрытый формат встречи, где не обязательно повторять традиционные "мантры" про "агрессию" и т.п., и особенно в тот момент, когда главы соседних государств остались один на один: в такие моменты и вершится Большая Политика.

"Нормандская четверка" завершила переговоры в Париже

Результат есть, и на этом этапе он максимален: подтверждена действенность минских соглашений и вытекающих из них последующих договоренностей. Хотя явно сохраняются сложности с интерпретациями, например - с разведением войск на линии соприкосновения. Но детали будем узнавать позже, прежде всего по тому, как будут реализовываться договоренности. У Зеленского в этом плане позиция непростая, ибо ему, наверное, сложнее договориться со своими радикалами, чем с Путиным. Но здесь, пожалуй, слово за Европой: если она проявит твердость и покажет, что не поддержит желающих воевать "до победного" и считающих Минские соглашения "капитуляцией", то протесты не станут массовыми.

И у Зеленского сохранятся возможности для движения вперед, к миру. Ради чего его и выбрали президентом Украины.

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