Министры обороны России и Турции обсудили обстановку на севере Сирии

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и министр национальной обороны Турции генерал Хулуси Акар провели во понедельник телефонные переговоры. Стороны обсудили обстановку в Ближневосточном регионе.

Об этом сообщает Минобороны РФ. Особое внимание было уделено ходу реализации российско-турецкого меморандума о взаимопонимании по урегулированию обстановки на северо-востоке Сирии и мерам, которые сейчас предпринимаются для стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации.

Напомним, девятого октября Анкара объявила о начале на севере Сирии военной операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. Сюда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Мировое сообщество осудило этот шаг.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября провели встречу, на которой обсудили ситуацию на севере Сирии. По итогам переговоров стороны подписали совместный меморандум. Согласно ему, военная полиция РФ и сирийские пограничники были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией зоной безопасности на севере Сирии. Курды вывели оттуда свои отряды, и российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.