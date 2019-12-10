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Рубрика: В мире

Посол Франции в США заявил о важности диалога с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин, Париж, 9 декабря 2019 г. Фото: Ludovic Marin/Pool via AP Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин, Париж, 9 декабря 2019 г. Фото: Ludovic Marin/Pool via AP
Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин, Париж, 9 декабря 2019 г. Фото: Ludovic Marin/Pool via AP

Европа должна вести диалог с Россией ради обеспечения безопасности. С таким заявлением выступил посол Франции в Соединенных Штатах Филипп Этьен на дискуссионной площадке Атлантического совета.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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По его словам, диалог с Москвой важен с точки зрения стабильности и безопасности в будущем. "И это то, чем мы занимаемся прямо сейчас", - заявил Этьен, говоря о встрече в "нормандском формате". Дипломат подчеркнул, что с Россией необходимо сотрудничать по Ближнему Востоку, Ирану, а также по вопросам нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями, пишет РИА Новости.

Напомним, в понедельник вечером лидеры России, Франции, Германии и Украины после трехлетней паузы собрались на саммит в "нормандском формате" в Париже. На повестке - реализация Минских соглашений, которые остаются единственным рычагом урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. В общей сложности они продолжались почти восемь часов, с перерывом на общение президентов России и Украины. Вторая часть переговоров проходила уже совсем поздно вечером, в формате рабочего ужина.

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