Посол Франции в США заявил о важности диалога с Россией

Европа должна вести диалог с Россией ради обеспечения безопасности. С таким заявлением выступил посол Франции в Соединенных Штатах Филипп Этьен на дискуссионной площадке Атлантического совета.

По его словам, диалог с Москвой важен с точки зрения стабильности и безопасности в будущем. "И это то, чем мы занимаемся прямо сейчас", - заявил Этьен, говоря о встрече в "нормандском формате". Дипломат подчеркнул, что с Россией необходимо сотрудничать по Ближнему Востоку, Ирану, а также по вопросам нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями, пишет РИА Новости.

Напомним, в понедельник вечером лидеры России, Франции, Германии и Украины после трехлетней паузы собрались на саммит в "нормандском формате" в Париже. На повестке - реализация Минских соглашений, которые остаются единственным рычагом урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. В общей сложности они продолжались почти восемь часов, с перерывом на общение президентов России и Украины. Вторая часть переговоров проходила уже совсем поздно вечером, в формате рабочего ужина.