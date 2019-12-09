Хотя большинство комментаторов и экспертов призывали не ждать прорывов по итогам саммита лидеров "нормандской четверки", но важный шаг по урегулированию серьезнейших процессов, происходящих в мире, был сделан.

От его исхода может зависеть мир в Донбассе, которого жители охваченного войной региона ждут уже шестой год. Надеяться им больше не на что, ведь альтернативы Минским соглашениям нет, как неоднократно подчеркивали в Москве, Берлине и Париже, несмотря на многократные попытки Киева их переписать.

Надо ли говорить о том, что в Париже предприняты повышенные меры безопасности? Особенно в районе Елисейского дворца, подходы к которому полностью перекрыли. Естественно, о деталях здесь не распространяются, но местная служба безопасности хорошо известна в мире, как одна из самых квалифицированных. Как подчеркнули в администрации главы Пятой республики, учтены все факторы, включая, естественно, всеобщую забастовку транспортников, которая вот уже пятый день парализует столичное метро и железнодорожные вокзалы города на Сене.

С утра 9 декабря, как и несколько дней до этого, в Париже лил проливной дождь, а к полудню словно по волшебству тучи рассеялись и над городом заблестело яркое солнце.

"Хороший знак, будем надеяться, что долгожданный саммит "нормандской четверки" станет шагом к разрешению украинского кризиса", - поделился с "РГ" политолог, в прошлом редактор ряда местных изданий Доминик Жаме.

Парижский саммит может стать вторым рождением для "нормандского формата", зависшего с 2016 года из-за отказа Киева выполнять свои обязательства

Общий настрой, а это заметно по многочисленным публикациям во французской прессе, как печатных, так и электронных, можно было бы определить, как "сдержанный оптимизм с плюсом". "Сам по себе созыв саммита уже является успехом", - пишет столичная газета "Фигаро", делая акцент на том, что он может сделать возможными "возобновление мирного процесса и реализацию Минских соглашений". Ссылаясь на источник в Елисейском дворце, обозреватель "Фигаро" пишет о том, что рандеву между Владимиром Путиным, Эмманюэлем Макроном, Ангелой Меркель и Владимиром Зеленским имеет все шансы стать тем "достаточно прочным базисом", который приведет "к мирному урегулированию и продвижению к полному воплощению в жизнь договоренностей, достигнутых в Минске". Возобновление дискуссий нужно рассматривать "как первый этап в правильном направлении, что рождает немалые надежды на будущее".

Фактически парижский саммит может стать вторым рождением "нормандского формата". Его первая версия утратила смысл в 2016 году после того, как стало понятно, что в администрации Петра Порошенко окончательно взяла верх "партия войны". Киев отказался выполнять свои обязательства по имплементации Минских соглашений.

Почему появился смысл сейчас? Поскольку главным стопором для Минских соглашений была позиция Порошенко, конечно, во многом ожидания от саммита были связаны с тем, что он стал дебютным для президента Владимира Зеленского, который обещал положить конец конфликту в Донбассе, унесшему жизни около 13 тысяч человек.

Еще одним дебютантом полноценного нормандского саммита стал президент Пятой республики Эмманюэль Макрон. Символично, что встреча состоялась именно в Париже, ведь, как напоминает France 24, "для Макрона рандеву "нормандской четверки" в Елисейском дворце надо рассматривать как своего рода тест его дипломатической инициативы вернуть Россию в Европу, и это в то время, как после украинских событий 2014 года отношения между Москвой и ЕС оказались почти парализованными".

Наконец, примечательно и то, что глава МИД России Сергей Лавров сразу после переговоров в Париже вылетел в Вашингтон. Наши чиновники в последние годы нечасто наведываются в американскую столицу, где антироссийская истерия стала рефреном внутриполитической повестки. Лавров в последний раз был в Вашингтоне в 2017 году. Поэтому его поездка сразу после нормандского саммита наводит на мысли о том, что в перезапуске мирного процесса на Украине свою роль могут сыграть и США, чье влияние на Киев сложно преувеличить.

А с учетом того, как украинская столица провожала Зеленского, президенту явно придется проявить недюжинную политическую волю, если он хочет добиться серьезных подвижек в разрешении конфликта. В Париж Зеленский улетал под грохот пустых бочек в лагере "партии войны", расположившейся на небольшой площади у офиса президента на улице Банковой. Именно к такому формату - около сотни человек в палатках - свелись воскресные митинги в Киеве под общим лозунгом "Нет капитуляции!".

При этом в течение дня между отрицающими Минские соглашения движениями произошел зримый раскол. Еще в субботу обещалось, что "вече" на площади Независимости соберет всех неравнодушных украинцев, представленных партиями "Европейская солидарность", "Голос" "Батькивщина", "Свобода", а также боевиками полка "Азов" и прочими националистическими и неонацистскими группировками. Но в итоге собрание на майдане стало очередным бенефисом одного Петра Порошенко: митинг-концерт с обязательным троекратным исполнением национального гимна и доставшимися от последнего государственного переворота лозунгами собрал около трех тысяч человек вместе с привезенной из регионов на автобусах массовкой. Прибытие оплаченных поклонников Порошенко на транспортных средствах с номерами Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областей фиксировали украинские СМИ.

Мероприятие продлилось около двух часов, после чего массовка была распущена, сцена разобрана, и уже к закату солнца ничего не напоминало о прошедшем здесь собрании сторонников войны до последнего украинца.

Однако "Азов", показательно игнорировавший вече от Порошенко, возник через час уже под стенами президентского офиса: там были разбиты около десятка мелких палаток от различных националистических группировок, один большой стационарный шатер от политического крыла "Азова" - партии "Национальный корпус", и сцена, разобрать которую по требованию национальной гвардии митингующие отказались. Около ста человек остались в лагере на ночь и утром начали активно проявлять гражданскую позицию - расхаживали с плакатами, кричали лозунги, били в бочки, призывая "не сдавать Украину".

Все указывает на то, что похожую сценку перед саммитом, адресатами которой должны стать Меркель и Макрон, глава МВД и офис президента Зеленского решили разыграть вновь. Различные инсайдеры в украинских социальных сетях прямо заявляют, что лагерь неонацистов под стенами офиса - результат совместного политического творчества руководителей президентского секретариата и Авакова, стремящихся как раз не допустить неконтролируемого "майдана", но создать убедительную картину мобилизации противников Минских соглашений.

Французский политолог о парижском саммите в нормандском формате

Жак Сапир: Донбассу - деэскалацию

Будет ли достигнут прогресс на саммите "нормандского квартета" в Париже? Смогут ли граждане Донбасса надеяться на то, что на их жилища перестанут падать снаряды с украинской стороны? В какой обстановке проходит знаковая встреча в Елисейском дворце? Об этом "РГ" расспросила директора Парижской высшей школы социальных наук, видного французского экономиста Жака Сапира.

То, что саммит проходит в Париже спустя три года после берлинской встречи в "нормандском формате", учитывая многочисленные трудности на пути к нему, само по себе событие знаменательное, не так ли?

Жак Сапир: Действительно, контакты на высшем уровне по такому непростому вопросу, как поиск путей выхода из украинского кризиса, можно только приветствовать. Тем более если учесть, что положения, закрепленные в "Минске-2", до сих пор не выполнены, и мы знаем, по чьей вине. И все-таки сам факт возобновления диалога есть четкий и явный знак того, что стороны, участвующие в этом процессе, Украина, Россия, Европа, представленная Францией и Германией, а также Донецк и Луганск, заинтересованы в деэскалации противостояния в этом огнеопасном регионе в самом центре континента. Так что у меня нет сомнений в том, что проведение саммита в Елисейском дворце является, несомненно, положительным шагом. Это во-первых.

Во-вторых, важно, что Украина подтвердила согласие на "формулу Штайнмайера" экс-министра иностранных дел, а ныне президента ФРГ, которая предусматривает порядок вступления в силу особого статуса Донбасса. То, что Украина не возражает против выборов в Донецке и Луганске, территориях, неподконтрольных Киеву, под наблюдением международных организаций, в данном случае представителей ОБСЕ, говорит, как мне кажется, о том, что де-факто Киев признает некий вариант возможных федеральных отношений между Украиной и двумя самопровозглашенными республиками. В любом случае возврат к ситуации, которая была до событий 2014 года, и это все понимают, исключается по определению.

Но ведь многие на Украине выступают против комплексных мер, прописанных в "Минске-2". Да и сам Владимир Зеленский накануне ставил под сомнение некоторые его положения…

Жак Сапир: Здесь нет ничего удивительного. Есть такая практика - запускать пробные шары, формулируя спорные позиции, прежде чем сесть за стол переговоров. Делается это для того, чтобы увидеть реакцию противоположной стороны и скорректировать свою переговорную тактику. Мне кажется, это из такой оперы. Конечно, разногласий между Киевом и Москвой немало, но без диалога, желания по возможности прийти к какому-то разумному компромиссу не обойтись. При Порошенко этого не было. Думается, Зеленский - иной случай.

Мне кажется, что до нынешнего украинского президента в отличие от его предшественника дошло, каким на самом деле является настрой более трех миллионов жителей ДНР и ЛНР после четырех с половиной лет этого затянувшегося тяжелого конфликта. Если Зеленским и его окружением действительно принимается во внимание этот важнейший фактор, то можно надеяться на некие положительные подвижки.

Однако не будем забывать, что противников такого курса, причем на разных уровнях, на Украине более чем достаточно. Они по-прежнему хотели бы проводить, надеясь на заокеанских спонсоров, жесткую политику вплоть до возобновления активных боевых действий.

Франция и ее президент предприняли ощутимые усилия для того, чтобы саммит состоялся в Париже. Об этом, в частности, шла речь во время встречи Эмманюэля Макрона и Владимира Путина в Брегансоне.

Жак Сапир: Это связано с тем, что Эмманюэлем Макроном летом была произведена ревизия ряда аспектов внешнеполитического курса Франции. Еще в начале президентства он заявил, что намеревается реформировать Европу, продвинет ее в сторону федерализма, предполагая, что в этом ему посодействует Германия. Но этого не произошло. Натолкнулся на неприятие его программы со стороны руководителей ФРГ и понял, что лелеемый им проект обречен на неудачу. Непростые отношения у Макрона сложились и с хозяином Белого дома Дональдом Трампом, а его заявление о "смерти мозга" НАТО явно не добавили популярности среди прочих стран альянса. На этом фоне и произошел разворот в сторону России, с которой, как он заявил, необходим новый диалог по вопросам доверия и безопасности.

Прогнозы дело неблагодарное, и все-таки, каким мог бы, на ваш взгляд, быть результат парижской встречи? Скажем, наиболее реалистичный вариант?

Жак Сапир: В этом деле действительно надо быть крайне осторожным. Большие надежды вряд ли стоит строить. Ведь это встреча, цель которой по большому счету возобновить после значительного перерыва контакты между лидерами стран "нормандского формата". Не думаю, что стоит ожидать некого нового обязывающего документа. Это, скорее, дело будущего. Конечно, было бы здорово, если бы Зеленский высказался за включение в украинскую конституцию неких элементов, предусматривающих федерализацию страны, но это, учитывая ситуацию на Украине, пока нереально. В любом случае была бы большим прогрессом четкая договоренность о дальнейшем разведении войск по линии фронта, об обмене пленными, организации новых пунктов перехода для гражданских лиц, возобновлении социальных выплат жителям Луганска и Донецка украинским соцстрахом. Назовем это тактикой мелких шагов, но шагов в правильном направлении, которые бы облегчили их жизнь.

Подготовил Вячеслав Прокофьев (Париж)

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"