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10.12.2019 02:59
Рубрика: Власть

Путин назвал решение ВАДА политическим

Текст: Кира Латухина (Париж)
Решение ВАДА запретить России участвовать в международных соревнованиях на четыре года нужно проанализировать. Но уже сейчас ясно, что оно противоречит олимпийской хартии и Москва обратится в суд. Кроме того, наказание не может быть коллективным, и решение ВАДА продиктовано не заботой об интересах спорта, а политикой. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Париже.
Фото: Charles Platiau/Pool via AP Фото: Charles Platiau/Pool via AP
Фото: Charles Platiau/Pool via AP

"Нужно проанализировать решение ВАДА", - заметил Путин. Претензий к российскому олимпийскому национальному комитету нет, а значит, страна должна выступать под своим флагом. "Такова олимпийская хартия", - подчеркнул он.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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"В данной части решение ВАДА противоречит олимпийской хартии и мы имеем право подать в Международный арбитражный суд", - сказал российский лидер.

"Самое главное, - продолжил глава государства, - любое наказание, так повелось со времен римского права, должно быть индивидуальным. Наказание не может носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к нарушениям не имеют отношения".

"В основе таких решений - не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего не имеющие с интересами спорта и олимпийского движения", - заключил Путин.

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