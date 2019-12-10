Путин назвал решение ВАДА политическим

"Нужно проанализировать решение ВАДА", - заметил Путин. Претензий к российскому олимпийскому национальному комитету нет, а значит, страна должна выступать под своим флагом. "Такова олимпийская хартия", - подчеркнул он.

"В данной части решение ВАДА противоречит олимпийской хартии и мы имеем право подать в Международный арбитражный суд", - сказал российский лидер.

"Самое главное, - продолжил глава государства, - любое наказание, так повелось со времен римского права, должно быть индивидуальным. Наказание не может носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к нарушениям не имеют отношения".

"В основе таких решений - не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего не имеющие с интересами спорта и олимпийского движения", - заключил Путин.