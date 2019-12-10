Путин ответил Киеву стихами про газ

На соответствующий вопрос на пресс-конференции Владимир Путин ответил строками из Сергея Михалкова: "А у нас в квартире газ. А у вас?". "И у вас есть и будет, - успокоил он украинских журналистов. - Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной и честной работе".

Путин конкретизировал: газ может быть дешевле на 25 процентов, чем сейчас получают конечные потребители, прежде всего промышленные.

"Мы затронули вопрос, и как мне кажется, мы только начали эту дискуссию", - пояснил Зеленский. Дальше обсуждением формата, цен и других аспектов по транзиту газа в Европу займутся советники, сказал он.