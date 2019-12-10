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10.12.2019 03:26
Рубрика: Власть

Путин ответил Киеву стихами про газ

Текст: Кира Латухина (Париж)
Газовый вопрос обсуждали в Париже президенты России и Украины на двусторонней встрече, в рамках "нормандского саммита" он не поднимался.
Фото: Charles Platiau/Pool via AP Фото: Charles Platiau/Pool via AP
Фото: Charles Platiau/Pool via AP

На соответствующий вопрос на пресс-конференции Владимир Путин ответил строками из Сергея Михалкова: "А у нас в квартире газ. А у вас?". "И у вас есть и будет, - успокоил он украинских журналистов. - Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной и честной работе".

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин о встрече с Зеленским: I'm happy

Путин конкретизировал: газ может быть дешевле на 25 процентов, чем сейчас получают конечные потребители, прежде всего промышленные.

"Мы затронули вопрос, и как мне кажется, мы только начали эту дискуссию", - пояснил Зеленский. Дальше обсуждением формата, цен и других аспектов по транзиту газа в Европу займутся советники, сказал он.

"Нормандская четверка" снова соберется через четыре месяца
Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Переговоры с Украиной по газу
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