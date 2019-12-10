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10.12.2019 18:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число пострадавших в ДТП под Воронежем выросло до девяти

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Воронежская полиция возбудила уголовное дело по факту аварии с пятью погибшими на федеральной трассе Р-22 "Каспий".

Напомним, в 11.30 на 622 километре трассы у села Ульяновка микроавтобус Peugeot Boxer с пассажирами, следовавший из Волгограда в Москву, выехал во время обгона на встречную полосу и столкнулся с фурой Mercedes. После удара микроавтобус отбросило на ВАЗ-2110. Водитель Peugeot и четверо его пассажиров погибли на месте ДТП.

Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
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По данным прокуратуры Воронежской области, после столкновения в больницу было доставлено четыре человека - а не два, как сообщалось ранее. Травмы получили пассажир микроавтобуса, водитель и два пассажира ВАЗ. Они госпитализированы в больницу Борисоглебска.

- По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения водителем Peugeot Boxer скоростного режима с учетом погодных условий. Водитель не справился с управлением и допустил лобовое столкновение, - рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область
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