Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Атака "телефонных террористов" на Москву продолжается: во вторник неизвестные "заминировали" столичное метро, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации, получено сообщение о взрывных устройствах, якобы заложенных на 25 станциях подземки. Официальных данных по этому поводу пока нет. По сведениям информагентств, эвакуация нигде не проводится, однако все помещения метрополитена проверяют кинологи с собаками.

Отметим, что атака "телефонных террористов" длится уже целую неделю. Примерно по одному сценарию были "заминированы" десятки зданий столичных судов, торговых центров и аэропортов. Ни одно из сообщений "о бомбах" не подтвердилось.