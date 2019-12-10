Пропавшего в Ивановской области ребенка нашли живым

Полиция в Ивановской области нашла живым восьмилетнего мальчика, который пропал накануне по дороге из школы домой.

Поисковая группа полиции обнаружила пропавшего ученика начальной школы на улице Щорса в городе Кинешма Ивановской области. Как ранее сообщалось, вечером 9 декабря в дежурную часть полиции обратился отец мальчика, который заявил об исчезновении сына. В 13:00 ребенок ушел с улицы Щорса в Кинешме, и с тех пор о его местонахождении ничего было не известно.

В СК по факту пропажи мальчика возбудили уголовное дело. Получив заявление о пропаже ребенка, кинешемская полиция начала поиски. На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа. Сотрудники изучали записи с камер наружного видеонаблюдения, прочесывали районы и ближайшие окрестности города, где жил мальчик, опрашивали учеников школы. На улицах и в общественных местах разместили плакаты с портретами пропавшего школьника.

- В ходе поисковых мероприятий пропавший восьмилетний мальчик был найден поисковой группой полиции на улице Щорса города Кинешма. Выясняются все обстоятельства и причины его ухода. В ближайшее время он будет передан родителям. С несовершеннолетним и его семьей инспекторами ПДН будет проведена профилактическая беседа, - сообщили в УМВД.

Кроме полиции в поисках участвовали местные жители, добровольцы и участники поискового отряда "Лиза Алерт".