В брянской колонии забили насмерть осужденного

Брянские следователи устанавливают причины и обстоятельства гибели 32-летнего осужденного в исправительной колонии № 6 в Клинцах.

- По версии следствия, 8 декабря преступник был доставлен в городскую больницу с сильными травмами, от которых он вскоре скончался. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, - рассказал представитель регионального управления СКР Александр Афонин.

Следствием задержан сотрудник колонии, сообщил "РГ" источник в правоохранительных структурах региона. По предварительным данным, это он избил прибывшего в колонию осужденного за отказ раздеться для досмотра.

Напомним, в 2018 году один из офицеров колонии в Клинцах уже стал фигурантом уголовного дела о превышении служебных полномочий. По версии следствия, сотрудник ФСИН приковал осужденного наручниками к столу и завязал ему лицо простыней. Тот скончался от удушья.