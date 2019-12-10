Ученый рассказал, ждать ли извержения на Авачинском вулкане

Специалисты Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН с вертолета осмотрели Авачинский вулкан на Камчатке, на котором несколько дней наблюдается яркое свечение.

- Облет показал, что кратер вулкана, где в результате извержений 1991 и 2001 годов образовалась лавовая пробка с рассекающей ее трещиной, остался практически в неизменном состоянии, - приводит пресс-служба Института слова директора Алексея Озерова.

Он сообщил, что новых трещин на склоне исполина нет, выброса пепла также не происходило. А яркое свечение на вулкане вызвало увеличение термальных полей и повышение температуры бортов трещины на западном склоне.

- Это не может служить однозначным предвестником скорого извержения. Но если на склоне Авачи появятся новые трещины, будет происходить постоянный рост интенсивности свечения, выпадет пепел, увеличится расход вулканических газов, тогда можно ждать извержения, - сказал Озеров.

В начале 1960-х годов на Авачинском наблюдали такое же свечение, но вопреки ожиданиям извержения не произошло.

Ученые продолжают следить за состоянием вулкана. Они предупреждают, что туристам не стоит подходить к нему, учитывая высокую температуру - до 800 градусов Цельсия - отдельных участков склона.

По оценке специалистов ИВиС ДВО РАН, в ближайшие четверть века Авачинский вулкан будет извергаться не менее двух раз.

Справка "РГ"

Вулкан Авачинский (Авачинская сопка) - действующий камчатский вулкан, расположенный к северу от Петропавловска-Камчатского, в междуречье Авачи и Налычева. Из-за близости к краевому центру является одним из наиболее посещаемых вулканов Камчатки. В последний раз извержение на нем фиксировали в 1991 и 2001 годах.