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10.12.2019 10:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Биробиджане возбудили уголовное дело о "минировании" школ

Текст: Артем Красиков

Из-за ложных сообщений о минировании нескольких школ и двух техникумов в Биробиджане возбуждено уголовное дело.

Полицейские и кинологи обследовали "заминированные" школы Благовещенска

"Угрозы не подтвердились - взрывчатых веществ не обнаружено. В результате действий злоумышленников 9 декабря работа полиции была дезорганизована, занятия в образовательных учреждениях временно не проводились", - сообщает пресс-служба прокуратуры ЕАО.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении еще семи уголовных дел о ложном минировании.

Кроме того, прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства при эвакуации несовершеннолетних. В двух школах Биробиджана дети вышли на улицу без верхней одежды, кроме того их не увели на безопасное расстояние от зданий.

Напомним, что 9 декабря в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Благовещенске, Биробиджане проходили массовые эвакуации из школ и вузов в связи с ложными угрозами о минировании.

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