Тысячи мелких подсобных хозяйств в России - под угрозой уничтожения. Во вторник Алтайский краевой суд подтвердил решение нижестоящей судебной инстанции, запретившей пенсионерам держать кур на участке в пригородном поселке.

Как уже писала "РГ", пенсионеры Владимир и Наталья Беломытцевы из поселка Казенная Заимка больше десяти лет разводили кур и кроликов. Семье Лукианенко, которая поселилась в соседнем доме шесть лет назад, близость курятника пришлась не по вкусу: они стали жаловаться якобы на зловоние. Но многочисленные комиссии это не установили. Тогда они через суд добились запрета на разведение сельскохозяйственных животных на соседнем участке.

Причем суд сослался на назначение земель. В пригородном поселке участки предназначены только для жилищного строительства. С 2014 года, когда в России появился классификатор разрешенных видов использования земель, на участках ИЖС можно построить дом, гараж, надворные постройки, завести сад и огород - и все. Личное подсобное хозяйство на таких участках "условно разрешено". Разрешение должны выдать в муниципалитете, а до этого надо провести общественные обсуждения, то есть опросить соседей.

- У нас очень многие в поселке держат и птицу, и коров, и свиней, - говорит Владимир Беломытцев. - Никто никогда не жаловался. 15 лет назад, когда я решил заняться личным подсобным хозяйством, то обращался за разрешением, но тогда мне сказали, что оно не требуется. А теперь оказалось, что его нужно оформлять, да еще и с согласия соседей.

Несчастные пенсионеры попытались получить такое разрешение и даже провели общественные слушания. Но им отказали, ведь соседи, которые затеяли судебный спор, были против.

- Когда за забором держат сто голов бройлеров, то летом стоит невыносимая вонь, - пояснила свою позицию его соседка Ольга Лукианенко. - В этом году, когда начались суды, сосед сократил поголовье до сорока кур. Мы просили его перенести курятник в другой конец участка, подальше он нашего дома, но он отказался.

Новые законы не могут ухудшать положение тех, кто давно приобрел то или иное право

Суд не стал вдаваться в подробности соседских отношений, а, основываясь на том, что у пенсионеров нет разрешения на ведение личного подсобного хозяйства, запретил им держать на подворье птицу. "Буду оспаривать это решение и в кассации, и в Верховном суде", - заявил Владимир Беломытцев.

Юристы опасаются, что теперь любой желающий сможет запретить жителям пригородных поселков заниматься личным подсобным хозяйством. Скандальное решение суда прокомментировала новосибирский адвокат Елена Мадеева - она убеждена, что оно незаконно. "Люди много лет совершенно законно выращивали кур на своем участке. Но изменились требования законодательства, поменялся сосед - и все, птичник пошел под нож?.. Так быть не должно, новые законы не могут ухудшать положение тех, кто давно приобрел то или иное право", - говорит Мадеева.

- Классификатор видов разрешенного использования земельных участков был впервые утвержден приказом Минэкономразвития России в 2014-м, то есть как минимум через 17 лет после того, как ответчик начал пользоваться этой землей, - поясняет адвокат. - Условия и цели использования участка при первоначальном предоставлении судом не исследованы. Следовательно, есть основания полагать, что на его участок требования классификатора не распространяются - это подтверждает и Обзор практики Верховного суда по подобным делам. Суд не принял это во внимание, зато счел наличие запаха общеизвестным фактом, не требующим доказательств. Однако следовало установить и доказать источник неприятного запаха, а то ведь можно запретить разводить кур, а право на свежий воздух так и не восстановить, мало ли откуда эта вонь?

Между тем предприниматель из Новосибирской области Константин Терещенко считает, что в данном случае произошло столкновение даже не правовых позиций, а двух культур: "В сельской местности все держат скотину, и никому в голову не придет на это жаловаться. А здесь на природу переехали городские жители, конечно, им подавай свежий воздух... В частном секторе, даже в городе, все держали и, думаю, будут держать не только кур, но и другую живность. Если сейчас ломать этот уклад, мало не покажется никому. Надо договариваться с соседями".

Комментарий

Иван Лоор, депутат Государственной Думы, член Комитета по аграрным вопросам:

- Я не думал, что в аграрном Алтайском крае может произойти подобное - пенсионеру на его подворье запрещают заниматься личным подсобным хозяйством. Он же не разводит кур в промышленном масштабе? Я сам летом держу полтора десятка кур на своем участке и считаю это нормальным. Нам надо поддерживать и поощрять людей, которые занимаются подсобным хозяйством, а не создавать им дополнительные проблемы. Этот судебный прецедент - повод еще раз посмотреть законодательство, чтобы защитить жителей пригородных поселков от подобных решений. Иначе так любой закон можно довести до абсурда.