Обвиняемые в теракте заплатят Петербургскому метрополитену

Второй Западный окружной военный суд сегодня огласил приговор по делу о теракте в метро Петербурга. Одиннадцать подсудимых получили сроки от девятнадцати лет лишения свободы до пожизненного заключения. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Санкт-Петербургского метрополитена на сумму 695 088 рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, кроме сроков отбывания наказания в исправительных колониях, суд назначил каждому из подсудимых штрафы.

Так, главный фигурант дела Аброр Азимов (считается, что он курировал и финансировал террориста-смертника, осужден пожизненно) получил штраф 800 тысяч рублей. Его брат Акрам Азимов - 700 тысяч рублей. Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы - по 600 тысяч рублей. Содик Ортиков, Шохиста Каримова, Бахром Эргашев, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурод Муидинов, Сайфилла Хакимов и Аъзамжон Махмудов - по 500 тысяч рублей.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года. На перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Пятнадцать человек и террорист-смертник погибли, больше ста пострадали, 67 из них получили серьезные травмы.