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10.12.2019 13:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге вынесли приговор по делу о теракте в метро

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Петербурге в здании 1-го Западного окружного военного суда огласили приговор по делу о взрыве в метро Северной столицы. Все одиннадцать подсудимых признаны виновными, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Так, Аброр Азимов признан виновным в организации и финансировании теракта. Он приговорен к пожизненному лишению свободы. Его брат Акрам, который признан виновным в подготовке теракта, приговорен к 28 годам лишения свободы. Такой же срок заключения у Махамадюсуфа Эрматова. Ибрагимжон Ерматов проведет в колонии 27 лет, Азамжон Махмудов - 20, Дилмурод Муидинов - 20, Азамжон Махмудов - 20, Бахрам Ергашев - 19, Сейфулла Хакимов - 19.

Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Установлено местонахождение заказчика теракта в метро Петербурга

Все шестеро мужчин проживали в съемной квартире на Товарищеском проспекте Петербурга. Они поддерживали отношения с Акбарджоном Джалиловым, который привел в действие взрывное устройство. Следователи выяснили: знакомство было не бытовым. Через два дня после взрыва в их квартире нашли взрывное устройство. Эту бомбу также планировалось взорвать в Петербурге при большом скоплении людей.

Изначально мужчины говорили, что не имеют к взрывному устройству никакого отношения. Следователи провели эксперимент. Изготовили в квартире муляж устройства. В ходе эксперимента было установлено, что сделать бомбу в квартире без ведома соседей невозможно. Исходя из этого, следователи пришли к выводу, что все обитатели квартиры не только знали о планах устроить теракт, но и активно участвовали в подготовке к взрывам.

23 года в колонии строгого режима проведет Содик Ортиков. Незадолго до взрыва он созванивался со смертником Акбарджоном Джалиловым, а у него дома обнаружено оружие. Единственная женщина Шохиста Каримова приговорена к 20 годам лишения свободы. Ей вменяют помощь в подготовке к теракту.

Напомним, взрыв на синей ветке метро Петербурга произошел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". 15 пассажиров и смертник, который нес бомбу в рюкзаке, погибли. 67 человек получили травмы.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Терроризм Теракты Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Взрыв в метро Санкт-Петербурга
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