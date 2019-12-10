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10.12.2019 10:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Совмин Крыма почтил память погибшей в ДТП главы Черноморского района

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба администрации Черноморского района Фото: Пресс-служба администрации Черноморского района
Фото: Пресс-служба администрации Черноморского района

Заседание Совета министров Республики Крым по предложению главы региона Сергея Аксенова началось сегодня с минуты молчания в память о погибшей в ДТП главе администрации Черноморского района Людмиле Глушко.

Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым
В Крыму в ДТП погибли четыре человека, в том числе глава района

- Произошла трагедия, - сказал Аксенов. - Погибла наша коллега Глушко Людмила Николаевна. Предлагаю почтить ее память минутой молчания.

Также Сергей Аксенов и председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк выразили соболезнования в связи с гибелью коллеги во социальных сетях.

- Опытный и профессиональный руководитель, человек высоких личных качеств и большой энергии, Людмила Николаевна отдавала все силы служению людям и много сделала для развития района, - написал в Facebook Сергей Аксенов. - Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Людмилы Николаевны Глушко, разделяю с вами боль и скорбь невосполнимой утраты. Мы навсегда сохраним в своих сердцах светлую память о светлом человеке.

- Людмила Николаевна была настоящим профессионалом, успешным руководителем, чутким и отзывчивым человеком, пользовалась заслуженным уважением коллег и друзей, всех жителей Черноморского района, - отметил председатель правительства Юрий Гоцанюк. - Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Николаевны, разделяю вашу боль и скорбь.

Напомним, сегодня утром на трассе Черноморское-Евпатория в результате лобового столкновения  Ford Focus и KIA Sportage погибли четыре человека, в том числе глава администрации Черноморского района Людмила Глушко.

Людмиле Глушко было 54 года. В 1987 году она окончила Крымский сельскохозяйственный институт им. М.И. Калинина по специальности "бухучет и анализ хозяйственной деятельности в АПК". Трудовую деятельность начала в 1980 году в птицесовхозе "Красноярский" Черноморского района учеником бухгалтера, но благодаря своим деловым качествам быстро поднялась по служебной лестнице и в 2000 году стала председателем СПК "Красноярский". С 2007 по 2016 год работала генеральным директором различных агропредприятий района. Параллельно с 1998-го по 2016 год была депутатом Черноморского районного совета.

В июле 2016 года была назначена главой администрации Черноморского района в июле 2016 года. А 29 октября в результате муниципального конкурса на замещение должности руководителя исполнительной власти она была переназначена на эту должность.

Общество Утраты Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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