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10.12.2019 13:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму возбудили дело после гибели главы района в ДТП

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым

Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело по факту гибели четырех человек в ДТП в Черноморском районе. В нем скончалась глава местной администрации Людмила Глушко. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Пресс-служба администрации Черноморского района
Совмин Крыма почтил память погибшей в ДТП главы Черноморского района

Дело завели по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, сегодня утром всего в семи километрах от Черноморского лоб в лоб столкнулись иномарки Kia и Ford. В автокатастрофе погибли две женщины и двое мужчин - двое жителей Черноморского и двое жителей Симферополя.

- По поручению и.о. руководителя ГСУ СКР по РК Владимира Терентьева возбуждено уголовное дело о массовом ДТП, - сообщили в пресс-службе управления. - Сейчас на месте работает руководство и сотрудники Раздольненского межрайонного следственного отдела, а также следователи-криминалисты. Они осматривают место происшествия. Для установления обстоятельств и причин трагедии будут назначены необходимые экспертизы.

Сегодня утром на заседании правительства региона члены Совета министров почтили минутой молчания память погибшей в ДТП 54-летней главы администрации Черноморского района Людмилы Глушко.

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