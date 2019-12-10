В Крыму возбудили дело после гибели главы района в ДТП

Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело по факту гибели четырех человек в ДТП в Черноморском районе. В нем скончалась глава местной администрации Людмила Глушко. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дело завели по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, сегодня утром всего в семи километрах от Черноморского лоб в лоб столкнулись иномарки Kia и Ford. В автокатастрофе погибли две женщины и двое мужчин - двое жителей Черноморского и двое жителей Симферополя.

- По поручению и.о. руководителя ГСУ СКР по РК Владимира Терентьева возбуждено уголовное дело о массовом ДТП, - сообщили в пресс-службе управления. - Сейчас на месте работает руководство и сотрудники Раздольненского межрайонного следственного отдела, а также следователи-криминалисты. Они осматривают место происшествия. Для установления обстоятельств и причин трагедии будут назначены необходимые экспертизы.

Сегодня утром на заседании правительства региона члены Совета министров почтили минутой молчания память погибшей в ДТП 54-летней главы администрации Черноморского района Людмилы Глушко.