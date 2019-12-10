На Урале экс-судью отправили в колонию за взятку в 14 млн рублей

Бывший судья свердловского арбитража проведет восемь лет в колонии строгого режима за покушение на взятку в размере 14 миллионов рублей. В деле оказался замешан и его сын. Приговор экс-законнику огласил сегодня областной суд.

Напомним, по версии следствия судья за плату собирался решить проблемы одной из местных проектных организаций с налоговиками. Предприятие пыталось оспорить доначисление недоимок в 226 миллионов рублей, подало жалобу в Арбитражный суд. Дело оказалось в производстве фигуранта, свою "помощь" он оценил в пять процентов от размера требований налоговиков.

Посредником при передаче взятки должен был стать сын судьи, сотрудник аппарата кассационного суда. Его взяли в здании арбитража оперативники ФСБ при получении 14 миллионов рублей. Он был взят под стражу 30 мая 2018 года, а через несколько дней ушел в отставку его отец.

Приговором Кировского районного суда сын осужден по статье о покушении на посредничество и приговорен к семи годам и шести месяцам в колонии строгого режима.

Его отца суд приговорил к восьми годам и лишению на пять лет права занимать должности в судебной системе и правоохранительных органах. Также он оштрафован на 14 миллионов рублей (как гарант исполнения требования суда арестован его автомобиль).

Приговор может быть обжалован.