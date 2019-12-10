Спасенный в Магнитогорске малыш проходит четвертый курс реабилитации

Спасенный из-под завалов дома в Магнитогорске младенец Ваня Фокин проходит четвертый курс реабилитации в челябинской больнице. У него остаются сложности с нервными окончаниями в пострадавшей ножке, сообщает со ссылкой на отца ребенка ТАСС.

"Ваня с супругой в настоящий момент находятся на реабилитации в детской областной больнице Челябинска. Ему делают процедуры, которые позволят ему быстрее восстановиться, поскольку есть сложности с нервными окончаниями на ножке. Это уже четвертая наша реабилитация. В четверг их выписывают, и они возвращаются домой", - рассказал агентству отец мальчика Евгений Фокин.

Как уже сообщала "РГ", в начале октября после 10 месяцев лечения и реабилитации Ванечка наконец пошел - сделал первые в жизни самостоятельные шаги. Раньше родителям приходилось придерживать его за руку.

По словам Ольги Фокиной, процесс восстановления протекал медленно из-за невропатии большеберцового и малоберцового нервов пострадавшей ноги. После перелома и сильного обморожения ножку врачам удалось спасти, но невропатия привела к неправильной постановке стопы, и Ваня наступал на нее не твердо - не мог держать равновесие.

Во время реабилитации малышу провели целый комплекс развивающих процедур: изготовили специальный ортез-аппарат для правильной фиксации стопы, делали стимулирующую развитие мышц механотерапию, массаж, ЛФК и многое другое. Но требуется время и терпение. Малыш вместе с мамой периодически ложится в больницу для обследования и проведения восстановительных процедур.

Взрыв газа 31 декабря 2018 года унес жизни 39 жителей девятиэтажки по улице Карла Маркса, 164. Сегодня на месте ЧП разбит сквер, а на фасаде дома в память о погибших изображен устремившийся ввысь клин белых птиц.