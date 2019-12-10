Убийца следователя признан невменяемым

"Следствием детально установлены обстоятельства нападения и причины, вызвавшие данные действия", - сообщила Светлана Петренко.

По ее словам, в ходе проведенной стационарной судебно-психиатрической экспертизы установлено, что убийца страдает хроническим психическим расстройством, исключающим его вменяемость.

Поэтому уголовное дело с постановлением о применении ему меры медицинского характера направлено в Генеральную прокуратуру России.

Известно, что Владислав Капустин проходил службу в управлении по рассмотрению граждан и документационному обеспечению СК России. В это подразделение еженедельно поступает несколько тысяч обращений, и полковник был одним из тех сотрудников, кто лично общался с заявителями, оказывал возможную помощь, вникал в их проблемы и помогал их решить.

"Это был спокойный, мужественный, выдержанный и очень тактичный человек, - отметила Петренко. - Лучшая память о нашем коллеге - это высокие результаты ведомства в работе по противодействию преступности, повышение качества следствия, проявление принципиальности и решительности в служебных вопросах, требующих большой ответственности".

Руководством Следственного комитета принято решение оказывать возможную поддержку семье Владислава Капустина, у которого остался несовершеннолетний сын.

"Вместе с тем в СК России по поручению председателя проанализирован регламент действий работников подразделений, осуществляющих личное взаимодействие с гражданами по вопросам приема, а также приняты меры по усилению безопасности после этого трагического случая", - заявила Светлана Петренко.