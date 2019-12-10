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10.12.2019 04:14
Рубрика: В мире

В НАСА озвучили стоимость доставки астронавтов на Луну

Глава НАСА Джим Брайденстайн. Фото: AP Photo/Gerald Herbert Глава НАСА Джим Брайденстайн. Фото: AP Photo/Gerald Herbert
Глава НАСА Джим Брайденстайн. Фото: AP Photo/Gerald Herbert

Запуск тяжелых ракет-носителей Space Launch System (SLS), предназначенных для доставки астронавтов на Луну, обойдется НАСА в 800 миллионов долларов в случае крупного заказа у корпорации Boeing и в 1,6 миллиарда долларов при закупке только одного носителя.

Фото: CNSA/CLEP/NASA/GSFC /Dan Moriarty via Space.com
Рассекречено детальное фото с обратной стороны Луны

Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN, ссылаясь на главу НАСА Джима Брайденстайна. По его словам, это предварительные цифры. Космическому ведомству необходимо сесть за стол переговоров со своим главным подрядчиком - Boeing - и обсудить оптимальное сочетание числа ракет и стоимости каждой, отметил глава НАСА.

По данным CNN, SLS стоит намного дороже, чем тяжелые ракеты-носители Delta IV (300 миллионов долларов) компании United Launch Alliance и Falcon Heavy (около 90 миллионов долларов) от SpaceX. Однако Брайденстайн склоняется в пользу SLS, так как они превосходят по мощности и тяге остальные ракеты, а также отвечают всем требованиям по доставке экипажей, пишет ТАСС.

Напомним, администрация США заявила о начале подготовки к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне. Предполагается, что эта программа станет важным шагом на пути к путешествиям на Марс. В мае американский президент Дональд Трамп дополнительно выделил НАСА 1,6 миллиарда долларов на освоение Луны и Марса. "Мы возвращаемся на Луну, а потом отправимся на Марс", - подчеркнул глава Белого дома.

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