Выбор автомобильной незамерзающей жидкости на рынке огромный - на любой цвет, запах и кошелек. На какие характеристики надо обращать внимание в первую очередь?

Чем это пахнет

Первое - если "незамерзайка" не пахнет, то к ней сразу есть вопросы. Дело в том, что тот самый метанол, лежащий в основе метилового спирта, как раз не обладает никаким запахом. Напомним: этот вид спирта стопроцентно опасен только при употреблении внутрь! Хотя и вдыхание его паров в течение долгого времени тоже может привести к нежелательным для здоровья последствиям. Действительно, кому хочется продолжать поездку, если раскалывается голова?

А вот резкий запах, напоминающий нечто среднее между спиртом и ацетоном, наоборот, насторожить не должен. Это изопропиловый спирт, присутствие которого в незамерзающей жидкости разрешено.

Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что большинство ответственных производителей все-таки применяют ароматические отдушки. Их фантазия поистине безгранична - тут тебе и груша, и яблоко, дыня, вишня, различные цитрусовые и даже кофе!

Единственный совет - обращайте внимание на интенсивность запаха, особенно если вы ежедневно проводите в машине не один час. Потому что даже самый приятный, но очень сильный запах может быстро надоесть.

Сколько она должна стоить

Сегодня можно купить незамерзающую жидкость в расчете практически на любую толщину кошелька. И "на трассе" по цене 100 рублей за пятилитровую бутылку, и в фирменном магазине, где за тот же объем просят уже от 500 рублей.

Причем совсем не факт, что в первом случае вам не всучат какую-нибудь ядовитую субстанцию. Такая покупка - всегда игра в лотерею. Вам не дадут чека, не покажут документ, где написан состав, да и с заявленным объемом могут напортачить. И к кому потом обращаться за рекламацией? На обочину?

200 рублей за 4-литровую канистру - адекватная цена легальной "незамерзайки" с учетом всех наценок

Другой полюс - жидкости стоимостью свыше 500 рублей. С одной стороны, покупка в специализированном магазине - это серьезная гарантия качества и соответствия параметрам. Но с другой - при такой цене вы всегда больше платите за сам бренд, красующийся на этикетке, чем, собственно, за содержимое.

Получается, что золотая середина в этой ситуации - покупка в специализированных магазинах, но с пристальным вниманием на ценник. Тем более что выбор качественной незамерзающей жидкости в диапазоне от 200 рублей довольно велик. И - с чеком.

Именно такую цену большинство производителей считают оправданной - с учетом логистики, расходов на производство, налогов и наценок - за 4-литровую канистру жидкости с температурой замерзания -20 C.

Как проверить

Прежде всего посмотрите на этикетку. Ровно ли она наклеена, четкий ли на ней шрифт, присутствуют ли данные изготовителя, информация о составе? Второй момент - запах. Если есть возможность, то нужно открыть емкость и принюхаться. Если запах сразу кажется вам слишком интенсивным, то от покупки лучше отказаться. Третье - сама емкость. Уважающие себя и покупателей изготовители вряд ли будут разливать "незамерзайку" в дешевые прозрачные пластиковые бутылки - они будут использовать канистры. Дополнительный бонус в этом смысле - наличие носика для удобства налива. И, наконец, информация в интернете. Перед покупкой нелишним будет изучить профильные сайты и автомобильные форумы, на которых в преддверии сезона и во время него всегда публикуются многочисленные тесты и отзывы пользователей.

Контроль

Качественной жидкости на рынке - 15 процентов

В конце ноября 2019 года Росстандарт решил проверить "незамерзайку" и закупил образцы, произведенные в Нижегородской, Кировской, Ленинградской, Калужской, Челябинской, Московской областях, а также Москве и Санкт-Петербурге. И выяснил, что только 15 процентов из всего ассортимента соответствуют всем показателям качества и не содержат пресловутого метанола. При этом основными претензиями были несоответствие указанной на этикетке и фактической температуры замерзания и недолив. Ну и наличие метанола. Правда, есть и положительные моменты - только один образец не прошел проверки по всем трем параметрам, а несоответствие по двум было отмечено менее чем у половины изученной продукции.

Кстати

Когда улица лучше гаража

"Гаражное хранение" считается среди автолюбителей неким гарантом прекрасного самочувствия хранимой машины. Но все не так просто.

Все зависит от того, какой у вас гараж. Если это обошедшийся вам в кругленькую сумму подземный паркинг, то лучше там. Большая площадь автомобильного "общежития", регулярное перемещение объемных воздушных масс и ряд других более мелких факторов сулят вашему автомобилю должный температурный режим и приемлемую влажность.

Ровно то же относится к гаражам, оснащенным аналогичными по мощности (сообразно площади самого гаража) вентиляционными вытяжками.

Если же обиталище вашей "ласточки" представляет из себя заурядный бокс с сиротливо выведенной трубой, неудачно изображающей из себя "вентилятор", то вариант с улицей предпочтительней. Автомобиль, загнанный в гараж (разумеется, с грязными колесами и обледеневшими другими важными частями), очень быстро станет жертвой коррозии. Дело даже не в том, отапливается ли гараж или нет. Дело именно в воздухообмене. Просто не забывайте об этом.