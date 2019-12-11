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11.12.2019 14:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Воспитатель кадетского корпуса получил 17 лет за план по захвату УМВД

Текст: Иван Петров

Захватить территориальные управления МВД России по Брянской и Тверской областям планировал Борис Вершинин. Это установили военные следователи и суд. За организацию деятельности террористической организации и участие в ней обвиняемый в среду получил приговор от Второго Западного окружного военного суда. Мужчине назначили 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком еще на один год. К слову, прокурор требовал для подсудимого 16 лет лишения свободы.

Борис Вершинин работал воспитателем в одном из столичных кадетских корпусов.

По данным следствия, параллельно он входил в созданное полковником Владимиром Квачковым движение "Народного ополчения имени Минина и Пожарского". Цели этого движения, согласно приговору суда, были направлены на свержение конституционного строя путем вооруженного мятежа. В феврале 2015 года суд признал эту организацию террористической.

Согласно обвинительному заключению, Вершинин возглавлял "военную вертикаль" этого запрещенного движения. Как установили следователи, Вершинин, в частности, планировал захваты двух управлений полиции - в Брянской и Тверской областях. Осужденный формировал группы, назначал в них командиров и лично тренировал "ополченцев".

Фото: ЦОС ФСБ задержание Мурманск
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После запланированного вооруженного мятежа по задумке мятежников он должен был стать министром обороны.

Напомним, Владимир Квачков ранее отбыл восьмилетний срок в колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа. Срок он получил в 2013 году. В феврале текущего года он освободился из колонии в Мордовии.

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