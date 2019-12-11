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11.12.2019 10:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Капитан хабаровского ХК "Амур" выбыл до конца сезона из-за нападения

Текст: Артем Красиков
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Капитан хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги "Амур" Максим Кондратьев выбыл до конца сезона после нападения у кафе.

"Сейчас в состоянии Максима наметилась определенная положительная динамика, он в сознании, немного разговаривает. Но состояние по-прежнему достаточное тяжелое, ему нужен полный покой. Защитник совершенно точно  выбыл до конца сезона. К физическим нагрузкам он сможет вернуться не ранее, чем через шесть месяцев", - приводит слова врача пресс-служба "Амура".

Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
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Врач также отметил, что у 36-летнего Кондратьева диагностирована открытая черепно-мозговая травма, то есть нарушены кожные покровы, повреждены кости черепа и существует угроза инфицирования мозговых оболочек, отека мозга.

Нападение на Максима Кондратьева было совершено 1 декабря на парковке у кафе в Хабаровске. В ходе конфликта защищавшего супругу спортсмена ударили по голове.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статья 111 УК РФ). Напавшего на хоккеиста мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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