Капитан хабаровского ХК "Амур" выбыл до конца сезона из-за нападения

Капитан хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги "Амур" Максим Кондратьев выбыл до конца сезона после нападения у кафе.

"Сейчас в состоянии Максима наметилась определенная положительная динамика, он в сознании, немного разговаривает. Но состояние по-прежнему достаточное тяжелое, ему нужен полный покой. Защитник совершенно точно выбыл до конца сезона. К физическим нагрузкам он сможет вернуться не ранее, чем через шесть месяцев", - приводит слова врача пресс-служба "Амура".

Врач также отметил, что у 36-летнего Кондратьева диагностирована открытая черепно-мозговая травма, то есть нарушены кожные покровы, повреждены кости черепа и существует угроза инфицирования мозговых оболочек, отека мозга.

Нападение на Максима Кондратьева было совершено 1 декабря на парковке у кафе в Хабаровске. В ходе конфликта защищавшего супругу спортсмена ударили по голове.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статья 111 УК РФ). Напавшего на хоккеиста мужчину отпустили под подписку о невыезде.