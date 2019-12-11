В Комсомольске задержали подростка за ложное минирование школы

Полиция Комсомольска-на-Амуре задержала 15-летнего подростка, который 9 декабря позвонил в экстренные службы с угрозой о минировании в одной из школ.

"Из здания эвакуировали 360 человек. В результате проверки взрывчатых веществ и подозрительных предметов не обнаружено", - сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

После задержания подозреваемый рассказал, что позвонил из хулиганских побуждений.

Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Школьнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 9 декабря в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Благовещенске, Биробиджане проходили массовые эвакуации из школ и вузов в связи с угрозами о минировании.