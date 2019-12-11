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11.12.2019 09:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Комсомольске задержали подростка за ложное минирование школы

Текст: Артем Красиков

Полиция Комсомольска-на-Амуре задержала 15-летнего подростка, который 9 декабря позвонил в экстренные службы с угрозой о минировании в одной из школ.

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

"Из здания эвакуировали 360 человек. В результате проверки взрывчатых веществ и подозрительных предметов не обнаружено", - сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

После задержания подозреваемый рассказал, что позвонил из хулиганских побуждений.

Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Школьнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 9 декабря в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Благовещенске, Биробиджане проходили массовые эвакуации из школ и вузов в связи с угрозами о минировании.

Происшествия Терроризм Антитеррор Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край ДФО Хабаровский край Хабаровск ДФО Амурская область Благовещенск ДФО Приморский край Владивосток ДФО Еврейская АО Биробиджан Атака телефонных террористов на Россию
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