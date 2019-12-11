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11.12.2019 10:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Текст: Анна Бондаренко

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП. По уточненным данным ГИБДД Приморья, его участниками стали 48 автомобилей.

Массовую дорожную аварию спровоцировала непогода: с утра во Владивостоке идет снег, на дорогах снежный накат, видимость ограничена.

Фото: https://vk.com/spb_today
ГИБДД раскрыла подробности массовой аварии в Петербурге

Как сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю, в результате ДТП травмы получили семь человек.

Сейчас на месте ДТП работают наряды дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Надеждинского района. Движение автомобилей от нулевого до 14 километра автодороги поселок Новый-Де-Фриз-Седанка в направлении Владивостока временно ограничено.

Ограничения движения введены не только на низководном мосту. Пресс-служба ведомства также предупреждает, что движение транспорта перекрыто во Владивостоке по улице Шефнера, которая считается самым крутым спуском Владивостока. Въезд в город закрыт для крупногабаритного и большегрузного транспорта.

Всего в дежурную часть Госавтоинспекции Владивостока поступило 61 сообщение о ДТП, к 15 часам местного времени оформлены были 38 из них. Сотрудники ГИБДД переведены на усиленный режим работы.

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