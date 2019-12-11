Во Владивостоке выросло число пострадавших в ДТП с 48 машинами

Количество пострадавших в дорожной аварии, произошедшей на трассе поселок Новый - Де-Фриз в пригороде Владивостока увеличилось до 12 человек. Об этом "РГ" сообщила представитель департамента здравоохранения Приморского края Ксения Гусенцова.

Ранее в информации управления МВД России сообщалось о семи пострадавших. По словам собеседницы "РГ", врачи осмотрели около 50 человек.

- К счастью, 10 из 12 человек получили легкие травмы: ушибы и ссадины. Двое госпитализированы, один в тяжелом состоянии, второй - в состоянии средней степени тяжести, - рассказала она.

По данным УМВД по Приморью, это ДТП стало единственной массовой аварией.

- Всего же было зарегистрировано 46 ДТП, в шести из них пострадали люди. Механические повреждения получили 48 транспортных средств, - отметили там.

Ранее сообщалось, что поступил 61 вызов о дорожных инцидентах.

Напомним, утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз произошло массовая авария. Сначала говорилось о 18-20 столкнувшихся автомобилях, затем ГИБДД Приморья уточнила, что его участниками стали 48 машин. ДТП спровоцировала непогода: с утра во Владивостоке шел снег, на дорогах образовался снежный накат, видимость была ограничена.