Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции

Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева заподозрили в получении крупной взятки за покровительство коммерческой структуре. Вместе с ним фигурантом уголовного дела стал еще один бывший сотрудник мэрии Челябинска, сообщили в следственном управлении СК по региону.

- По данным следствия, подозреваемые в период исполнения должностных обязанностей, получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

О задержании экс-мэра Челябинска стало известно из источников в Магнитогорске, где он проживал после отставки с постов мэра и вице-губернатора.

Пост главы города подозреваемый занимал с декабря 2014 по ноябрь 2018 года. Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки группой лиц в крупном размере (пункты "а" и "в" части 5 статьи 290 УК РФ), предусматривающей наказание на срок от семи до двенадцати лет лишения свободы с лишением права работать на государственных должностях и крупным штрафом в доход государства.

Следствие решает вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Устанавливаются обстоятельства совершения преступления. По предварительным данным, речь может идти о содействии в получении контрактов на строительство школ и детсадов в новом микрорайоне Челябинска.