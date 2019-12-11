На Урале арестован обвиняемый в расстреле девушек на горе Уктус

Задержанному по подозрению в двойном убийстве жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение.

34-летний фигурант, согласно материалам уголовного дела, поздним вечером 25 августа прошлого года на учебном склоне горнолыжного комплекса Уктус абсолютно беспричинно убил из принесенного с собой оружия двух девушек.

В итоге правоохранительным органам удалось установить подозреваемого и задержать его. "Представители МВД вышли на него, получив информацию, что некий мужчина приобрел составляющие части к пневматической винтовке калибра 6,35. Тип оружия совпал с тем, из которого убили женщин", - пояснил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Под тяжестью улик мужчина признался в совершении преступления.

"С учетом сведений о личности обвиняемого сегодня руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СК Свердловской области Сергей Мальцев обратился в Ленинский районный суд с ходатайством о заключении задержанного под стражу", - рассказал пресс-секретарь регионального ведомства Александр Шульга.

Суд согласился с доводами следствия: обвиняемый арестован на два месяца - до 8 февраля 2020 года включительно.

Согласно инкриминируемой статьи (пункты "а","и" части 2 статьи 105 УК РФ) ему грозит наказание вплоть до пожизненного срока.