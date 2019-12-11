На Урале арестован обвиняемый в расстреле девушек на горе Уктус

Новости

В Краснодаре посетитель расстрелял охранника ночного клуба 15:44
Бездомный напал на прохожих на проспекте Сталинграда в Брюсселе 15:40
Власти объяснили исчезновение игрушек с воронежской елки 15:32
Дима Билан не выступит на концерте звезд "Евровидения" в Амстердаме 15:28
Улицы американского города превратились в зону боевых действий 15:28
Обсуждение закона о рынке земли в Верховной раде закончилось дракой 15:27
В Подмосковье стоматолога обвинили в гибели ребенка 15:26
ЮрКисс дал первый большой сольный концерт 15:26
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на лакокрасочном заводе 15:24
Начальник службы гражданской защиты Удмуртии арестован за взятку 15:12
В Италии обнаружили пропавшую 22 года назад знаменитую картину Климта 15:10
В затерянном городе найдены сокровища легендарного Аксума 15:05
Водопад Виктория обмелел до рекордного за последние 25 лет уровня 15:03
В Свердловской области 31 декабря сделают выходным днем 15:01
В аэропорту Краснодара задержали вылет 12 рейсов 14:58
В США задержали бывшего главного полицейского Мексики 14:57
Рамзан Кадыров назвал Юрия Лужкова другом Чечни 14:57
Описан простой тест со стулом, который выявляет рак легких 14:53
Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы 14:48
В Чечне полицейских попросили включить в санкционный список США 14:46
В Петербурге по делу о хищениях в "Метрострое" арестованы трое 14:43
В Японии обнаружили пропавший полтора месяца назад российский катер 14:35
Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции 14:30
В Подмосковье найдено обезглавленное тело фотоохотника 14:29
В Самаре создали умную систему наблюдения за безопасностью в музеях 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какая оплата и бонусы полагаются за сверхурочную работу
Какая оплата и бонусы полагаются за сверхурочную работу
Кто дополнительно получит по 200 тысяч рублей
Кто дополнительно получит по 200 тысяч рублей
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
11.12.2019 13:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале арестован обвиняемый в расстреле девушек на горе Уктус

Текст: Татьяна Воробьева

Задержанному по подозрению в двойном убийстве жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение.

34-летний фигурант, согласно материалам уголовного дела, поздним вечером 25 августа прошлого года на учебном склоне горнолыжного комплекса Уктус абсолютно беспричинно убил из принесенного с собой оружия двух девушек.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Арестован еще один фигурант дела о покушении на главу ингушского центра "Э"

В итоге правоохранительным органам удалось установить подозреваемого и задержать его. "Представители МВД вышли на него, получив информацию, что некий мужчина приобрел составляющие части к пневматической винтовке калибра 6,35. Тип оружия совпал с тем, из которого убили женщин", - пояснил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Под тяжестью улик мужчина признался в совершении преступления.

"С учетом сведений о личности обвиняемого сегодня руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СК Свердловской области Сергей Мальцев обратился в Ленинский районный суд с ходатайством о заключении задержанного под стражу", - рассказал пресс-секретарь регионального ведомства Александр Шульга.

Суд согласился с доводами следствия: обвиняемый арестован на два месяца - до 8 февраля 2020 года включительно.

Согласно инкриминируемой статьи (пункты "а","и" части 2 статьи 105 УК РФ) ему грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков назвал общую цель лидеров "нормандской четверки"
Совфед расширил территорию применения налога для самозанятых
В Кремле оценили встречу Лаврова с Трампом
Медведев поддержал идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Глава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже