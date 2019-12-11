В Екатеринбурге на горящем заводе взорвались бочки с краской

В Екатеринбурге на территории горящего завода лакокрасочных изделий взорвались бочки с краской.

"Тушение осуществляется с необходимыми требованиями безопасности пожарных", - сообщили ТАСС в МЧС Свердловской области.

Напомним, в среду днем начался сильный пожар на производственной площадке предприятия в микрорайоне Эльмаш. Была угроза распространения огня на соседние здания (это промзона, вокруг много складов и ангаров, жилых домов нет), но в 14:02 пожарным удалось ее ликвидировать.

"Пожар локализован на площади 800 квадратных метров", - сообщили "РГ" в пресс-службе главка МЧС региона.

На месте происшествия продолжают работать 80 специалистов ведомства, в тушении задействовано 30 единиц спецтехники. Лаборатория для измерения предельно-допустимой концентрации вредных веществ пока не выявила превышения.

Известно об одном пострадавшем - о его состоянии пока не сообщается.